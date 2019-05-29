Товарооборот между Молдовой и Украиной в этом году сократился на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Товарооборот между Молдовой и Украиной в I квартале 2019 года составил 167,4 млн долл., сократившись на 20,9%, в сравнении с тем же периодом 2018 года (211,5 млн долл.). Об этом сообщает УНН со ссылкой на infomarket.md.
При этом по данным Госстата Украины, экспорт молдавских товаров в Украину в январе-марте этого года, в сравнении с тем же периодом предыдущего года, по данным украинской стороны, уменьшился на 50,9% – с 29,8 млн долл. до 14,7 млн долл., а поставки в Молдову украинской продукции снизились на 15,9% – со 181,7 млн долл. до 152,7 млн долл.
Отрицательное сальдо Молдовы в торговле товарами с Украиной в первые 3 месяца 2019 года составило 138 млн против 151,9 млн долл. годом ранее.
Как сообщал УНН, объем торговли товарами и услугами между Украиной и Молдовой в 2018 году увеличился на 66,4% до 231,6 млн долл.