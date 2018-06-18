Товарооборот между Украиной и Молдовой в этом году вырос на 66%

"Тенденция сохраняется в I квартале 2018 рост составил + 66,4%. То есть, 231,6 млн долл.", - сказал он.



По словам Кубива, в течение 2017 объем торговли товарами и услугами между Украиной и Молдовой составил 885,1 млн долл., что на 40,3% больше, чем в 2016 году.



Первый вице-премьер также отметил, что Украина готова поставлять в Молдову ряд качественной продукции с высокой добавленной стоимостью: сельскохозяйственные технику, гражданскую авиатехнику, грузовые вагоны, тяжелую автотехнику тому подобное.



Напомним, товарооборот Украины с Японией в течение 2017 вырос на 27,6% до 941 млн долл. соответственно к аналогичному периоду предыдущего года.