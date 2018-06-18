Товарооборот между Украиной и Молдовой в этом году вырос на 66%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Объем торговли товарами и услугами между Украиной и Молдовой увеличился на 66,4% до 231,6 млн долл. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook после встречи с министром экономики и инфраструктуры Молдовы, передает УНН.
"Тенденция сохраняется в I квартале 2018 рост составил + 66,4%. То есть, 231,6 млн долл.", - сказал он.
По словам Кубива, в течение 2017 объем торговли товарами и услугами между Украиной и Молдовой составил 885,1 млн долл., что на 40,3% больше, чем в 2016 году.
Первый вице-премьер также отметил, что Украина готова поставлять в Молдову ряд качественной продукции с высокой добавленной стоимостью: сельскохозяйственные технику, гражданскую авиатехнику, грузовые вагоны, тяжелую автотехнику тому подобное.
Напомним, товарооборот Украины с Японией в течение 2017 вырос на 27,6% до 941 млн долл. соответственно к аналогичному периоду предыдущего года.