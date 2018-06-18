Товарообіг між Україною і Молдовою цього року зріс на 66%
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Молдовою збільшився на 66,4% до 231,6 млн дол. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з міністром економіки та інфраструктури Молдови, передає УНН.
"Тенденція зберігається у І кварталі 2018 зростання склало +66,4%. Тобто, 231,6 млн дол.", - сказав він.
За словами Кубіва, протягом 2017 року обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Молдовою становив 885,1 млн дол., що на 40,3% більше, ніж у 2016 році.
Перший віце-прем’єр також зазначив, що Україна готова постачати до Молдови низку якісної продукції з високою доданою вартістю: cільськогосподарську техніку, цивільну авіатехніку, вантажні вагони, важку автотехніку тощо.
Нагадаємо, товарообіг України з Японією протягом 2017 року зріс на 27,6% до 941 млн дол. відповідно до аналогічного періоду попереднього року.