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Товарообіг між Україною і Молдовою цього року зріс на 66%

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною та Молдовою збільшився на 66,4% до 231,6 млн дол. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з міністром економіки та інфраструктури Молдови, передає УНН.

"Тенденція зберігається у І кварталі 2018 зростання склало +66,4%. Тобто, 231,6 млн дол.", - сказав він.

За словами Кубіва, протягом 2017 року обсяг торгівлі товарами і послугами між Україною та Молдовою становив 885,1 млн дол., що на 40,3% більше, ніж у 2016 році.

Перший віце-прем’єр також зазначив, що Україна готова постачати до Молдови низку якісної продукції з високою доданою вартістю: cільськогосподарську техніку, цивільну авіатехніку, вантажні вагони, важку автотехніку тощо.

Нагадаємо, товарообіг України з Японією протягом 2017 року зріс на 27,6% до 941 млн дол. відповідно до аналогічного періоду попереднього року.

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