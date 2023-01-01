Тотальный блекаут теоретически возможен, практически вряд ли - глава Укрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Теоретически тотальный блекаут Украине после ракетных ударов рф может угрожать, практически – непосредственной опасности на данный момент не видно. Об этом заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Теоретически может грозить, на практике я не вижу такой непосредственной опасности сейчас. Я считаю, что самое худшее мы уже прошли с этими атаками ракетными, я очень на это надеюсь, по крайней мере. И динамика тех атак, и эффект от этих атак показывает, что россияне обладают все меньшей и меньшей способностью вызывать какие-то волнения в нашей энергосистеме", - указал глава Укрэнерго.
Энергетики научились готовиться к этим атакам, добавил он.
Дополнение
Энергосистема Украины в канун и ночь Нового года подверглась 11-й удару ракетами и уже 13-й атаке дронами врага. Ситуация в энергосистеме контролируемая, аварийные отключения из-за обстрелов не применялись, сообщили в Укрэнерго.