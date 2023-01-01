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Переддень і ніч Нового року були складними, але ситуація контрольована: Укренерго каже, аварійних відключень не було

Переддень і ніч Нового року були складними, але ситуація контрольована: Укренерго каже, аварійних відключень не було

Київ • УНН

 • 825468 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Енергосистема України зазнала 11-го удару ракет та вже 13-ї атаки дронів ворога. Ситуація в енергосистемі контрольована, аварійні відключення через обстріли не застосовувалися, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Цитата

"Минула доба була складною для енергетиків. (...) Енергетики роблять все можливе, щоб новорічне свято було зі світлом без обмежень. Додаткові обсяги електроенергії для побутових споживачів надано завдяки свідомій поведінці українського бізнесу та обмеженням роботи промисловості", - повідомили в компанії.

В оприлюдненій Укренерго інформації зазначається, що "ситуація в енергосистемі контрольована, аварійні відключення через обстріли не застосовувалися".

Деталі

В Укренерго вказали, що після 11-ї масованої ракетної атаки 31 грудня, не досягнувши своєї глобальної цілі – залишити українців на Новий Рік без електроенергії, ворог майже одразу завдав наступного удару. У новорічну ніч енергосистема України зазнала вже 13-ї масованої атаки дронами.

Протиповітряна оборона Повітряних сил, у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, загалом знищила 45 ударних БПЛА, нагадали у компанії.

Українців закликали не забувати про необхідність заощадливо споживати електроенергію.

Доповнення

Сили ППО знищили вже 32 ворожі повітряні цілі за ніч у районі Києва.

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