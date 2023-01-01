Київ з водою та теплом попри нічну атаку - КМВА

Деталі

У військовій адміністрації надали узагальнену інформацію щодо нічної атаки на столицю:



У районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі, усі 32 було знищено.



Інформація щодо жертв відсутня.



Водо- та теплопостачання столиці працює в штатному режимі.



О 7:20 на другій колії станції метро «Гідропарк» Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет, схожий на уламок ракети.



Рух електропотягів від станції метро «Лісова» до станції «Дніпро» тимчасово призупинено. На місці працює вибухотехнічна служба.



Тим часом у ДТЕК Київські електромережі нагадали, що екстрені відключення світла у Києві наразі скасовуються.

Доповнення

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". ППО знищила 45 ворожих ударних дронів.