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Київ з водою та теплом попри нічну атаку - КМВА

Київ з водою та теплом попри нічну атаку - КМВА

Київ • УНН

 • 1107997 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Київ з водопостачанням та теплопостачанням на ранок після атаки армії рф у новорічну ніч, повідомляє Київська міська військова адміністрація у неділю, 1 січня, у Telegram, пише УНН.

Деталі

У військовій адміністрації надали узагальнену інформацію щодо нічної атаки на столицю:

  • У районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі, усі 32 було знищено.
  • Інформація щодо жертв відсутня.
  • Водо- та теплопостачання столиці працює в штатному режимі.
  • О 7:20 на другій колії станції метро «Гідропарк» Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет, схожий на уламок ракети.
  • Рух електропотягів від станції метро «Лісова» до станції «Дніпро» тимчасово призупинено. На місці працює вибухотехнічна служба.

Тим часом у ДТЕК Київські електромережі нагадали, що екстрені відключення світла у Києві наразі скасовуються.

Доповнення

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". ППО знищила 45 ворожих ударних дронів.

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