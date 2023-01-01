Київ з водою та теплом попри нічну атаку - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Київ з водопостачанням та теплопостачанням на ранок після атаки армії рф у новорічну ніч, повідомляє Київська міська військова адміністрація у неділю, 1 січня, у Telegram, пише УНН.
Деталі
У військовій адміністрації надали узагальнену інформацію щодо нічної атаки на столицю:
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- У районі Києва було виявлено 32 повітряні цілі, усі 32 було знищено.
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- Інформація щодо жертв відсутня.
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- Водо- та теплопостачання столиці працює в штатному режимі.
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- О 7:20 на другій колії станції метро «Гідропарк» Святошинсько-Броварської лінії виявлено предмет, схожий на уламок ракети.
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- Рух електропотягів від станції метро «Лісова» до станції «Дніпро» тимчасово призупинено. На місці працює вибухотехнічна служба.
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Тим часом у ДТЕК Київські електромережі нагадали, що екстрені відключення світла у Києві наразі скасовуються.
Доповнення
У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". ППО знищила 45 ворожих ударних дронів.