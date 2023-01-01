Киев с водой и теплом несмотря на ночную атаку - КГВА

Детали

В военной администрации предоставили обобщенную информацию о ночной атаке на столицу:



В районе Киева было обнаружено 32 воздушных цели, все 32 было уничтожено.



Информация о жертвах отсутствует.



Водо- и теплоснабжение столицы работает в штатном режиме.



В 7:20 на втором пути станции метро «Гидропарк» Святошинско-Броварской линии обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты.



Движение электропоездов от станции метро «Лесная» до станции «Днепр» временно приостановлено. На месте работает взрывотехническая служба.



Тем временем в ДТЭК Киевские электросети напомнили, что экстренные отключения света в Киеве пока отменяются.

Дополнение

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136". ПВО уничтожила 45 вражеских ударных дронов.