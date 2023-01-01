Киев с водой и теплом несмотря на ночную атаку - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Киев с водоснабжением и теплоснабжением на утро после атаки армии рф в новогоднюю ночь, сообщает Киевская городская военная администрация в воскресенье, 1 января, в Telegram, пишет УНН.
Детали
В военной администрации предоставили обобщенную информацию о ночной атаке на столицу:
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- В районе Киева было обнаружено 32 воздушных цели, все 32 было уничтожено.
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- Информация о жертвах отсутствует.
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- Водо- и теплоснабжение столицы работает в штатном режиме.
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- В 7:20 на втором пути станции метро «Гидропарк» Святошинско-Броварской линии обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты.
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- Движение электропоездов от станции метро «Лесная» до станции «Днепр» временно приостановлено. На месте работает взрывотехническая служба.
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Тем временем в ДТЭК Киевские электросети напомнили, что экстренные отключения света в Киеве пока отменяются.
Дополнение
В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136". ПВО уничтожила 45 вражеских ударных дронов.