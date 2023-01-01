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14:16 • 534 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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10:03 • 106859 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 133696 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

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13 марта, 17:25 • 117288 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

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13 марта, 13:47 • 131628 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев с водой и теплом несмотря на ночную атаку - КГВА

Киев с водой и теплом несмотря на ночную атаку - КГВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 января. УНН. Киев с водоснабжением и теплоснабжением на утро после атаки армии рф в новогоднюю ночь, сообщает Киевская городская военная администрация в воскресенье, 1 января, в Telegram, пишет УНН.

Детали

В военной администрации предоставили обобщенную информацию о ночной атаке на столицу:

  • В районе Киева было обнаружено 32 воздушных цели, все 32 было уничтожено.
  • Информация о жертвах отсутствует.
  • Водо- и теплоснабжение столицы работает в штатном режиме.
  • В 7:20 на втором пути станции метро «Гидропарк» Святошинско-Броварской линии обнаружен предмет, похожий на обломок ракеты.
  • Движение электропоездов от станции метро «Лесная» до станции «Днепр» временно приостановлено. На месте работает взрывотехническая служба.

Тем временем в ДТЭК Киевские электросети напомнили, что экстренные отключения света в Киеве пока отменяются.

Дополнение

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136". ПВО уничтожила 45 вражеских ударных дронов.

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