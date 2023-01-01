Канун и ночь Нового года были сложными, но ситуация контролируемая: Укрэнерго говорит, аварийных отключений не было

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"Прошедшие сутки были сложными для энергетиков. (...) Энергетики делают все возможное, чтобы новогодний праздник был со светом без ограничений. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности", - сообщили в компании.

В обнародованной Укрэнерго информации отмечается, что "ситуация в энергосистеме контролируемая, аварийные отключения из-за обстрелов не применялись".

Детали

В Укрэнерго указали, что после 11-й массированной ракетной атаки 31 декабря, не достигнув своей глобальной цели – оставить украинцев на Новый Год без электроэнергии, враг почти сразу нанес следующий удар. В новогоднюю ночь энергосистема Украины подверглась уже 13-й массированной атаке дронами.

Противовоздушная оборона Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины в целом уничтожила 45 ударных БПЛА, напомнили в компании.

Украинцев призывали не забывать о необходимости экономного потребления электроэнергии.

Дополнение

Силы ПВО уничтожили уже 32 вражеских воздушных целей за ночь в районе Киева.