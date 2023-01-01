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Тотальний блекаут теоретично можливий, практично навряд чи - голова Укренерго

Тотальний блекаут теоретично можливий, практично навряд чи - голова Укренерго

Київ • УНН

 • 662353 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Теоретично тотальний блекаут Україні після ракетних ударів рф може загрожувати, практично - безпосередньої небезпеки наразі не видно. Про це заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Теоретично може загрожувати, на практиці я не бачу такої безпосередньої небезпеки зараз. Я вважаю, що найгірше ми вже пройшли з цими атаками ракетними, я дуже на це сподіваюся, принаймні. І динаміка тих атак, і ефект від цих атак показує, що росіяни мають все меншу і меншу здатністю спричиняти якісь збурення в нашій енергосистемі", - вказав голова Укренерго.

Енергетики навчилися готуватися до цих атак, додав він.

Доповнення

Енергосистема України у передень і ніч Нового року зазнала 11-го удару ракет та вже 13-ї атаки дронів ворога. Ситуація в енергосистемі контрольована, аварійні відключення через обстріли не застосовувалися, повідомили в Укренерго.

Українські Національні Новини

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