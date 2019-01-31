В прошлом году зарплата аграриев и пищевиков выросла почти на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В январе-декабре 2018 средняя зарплата работников сельскохозяйственной и пищевой сферы выросла почти на четверть по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики Украины.
Так, средняя зарплата аграриев составила 7166 грн, что на 24,4% больше чем в предыдущем году - такие данные представил Госстат.
Также выросла зарплата в пищевой промышленности. Так, в 2018 году она составила 8338 грн, что на 23,4% больше, чем за соответствующий период 2017 года.
Ранее УНН сообщал, что правительство повысило на 11% зарплаты научно-педагогическим работникам высших учебных заведений.