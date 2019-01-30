Уряд підвищив зарплати науково-педагогічним працівникам університетів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Кабінет міністрів України постановив підвищити зарплати науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності на 11%. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.
Постанова набирає чинності з 1 січня цього року. На переконання уряду, такий захід не лише поліпшить матеріальний стан працівників, але і підвищить престижність їх роботи.
Згідно переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, постанова стосується зарплат для наступних посад: керівник (ректор, президент), його заступники, завідувач кафедрою, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент,
викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту та інші.
Нагадаємо, у грудні кабмін ухвалив рішення про підняття зарплат науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на 20% з 1 січня 2019 року.