Правительство повысило зарплаты научно-педагогическим работникам университетов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Кабинет министров Украины постановил повысить зарплаты научно-педагогическим работникам высших учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности на 11%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
Постановление вступает в силу с 1 января этого года. По мнению правительства, такое мероприятие не только улучшит материальное положение работников, но и повысит престижность их работы.
Согласно перечню должностей педагогических и научно-педагогических работников, постановление касается зарплат для следующих должностей: руководитель (ректор, президент), его заместители, заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент, преподаватель-стажер, ведущий концертмейстер, концертмейстер, декан, заместитель декана, руководитель учебно-научного института и другие.
Напомним, в декабре Кабмин принял решение о повышении зарплат научно-педагогических работников высших учебных заведений на 20% с 1 января 2019 года.