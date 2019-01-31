Торік зарплата аграріїв та харчовиків виросла майже на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. У січні-грудні 2018 року середня зарплата працівників сільськогосподарської та харчової сфери зросла майже на чверть у порівнянні з 2017 роком. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства аграрної політики України.
Так, середня зарплата аграріїв склала 7166 грн, що на 24,4% більше ніж у попередньому році – такі дані представив Держстат.
Також зросла зарплата у харчовій промисловості. Так, у 2018 році вона склала 8338 грн, що на 23,4% більше ніж за відповідний період 2017 року.
Раніше УНН повідомляв, що уряд підвищив на 11% зарплати науково-педагогічним працівникам вищих навчальних закладів.