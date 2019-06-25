В прошлом году Украина экспортировала более 20 тысяч тонн молока и сливок

Так, в 2018 году Украина экспортировала 20 814,9 тонны молока и сливок на сумму 14733,8 тысячи долларов.



Больше всего было экспортировано молока и сливок в страны СНГ - 7765,2 т, в частности, в Республику Молдова - 7523 т. в Российскую Федерацию было экспортировано всего 0,6 т молока и сливок.



На втором месте находятся страны Азии - экспортировано 6496,9 т молока и сливок, в частности, Катар - 3453,3 т и Грузию - 2872 т.



Также значительную часть в прошлом году Украина экспортировала в страны Африки - 5204,1 т молока и сливок, в частности, в Ливию было экспортировано 4921 т.



Кроме того, большую часть молока и сливок экспортировано в европейские страны - 1318,7 т. Наибольшее этой продукции Украина экспортировала в Польшу - 1278,8 т.



Также за прошлый год Украина экспортировала 9 т молока и сливок в США.



Зато импорт молока и сливок в Украину в 2018 году составил 1325,7 тонны на сумму 2068000 долларов.



Больше всего Украина импортировала из стран Европы - 1315 т, в частности, Бельгии - 1003 т молока и сливок, из Германии - 605 т, Польши - 504,5 т, Франции - 400 т.



Кроме того, из стран СНГ в прошлом году Украина импортировала только 5 т молока и сливок.



Напомним, за прошлый год в Украине произвели более 10 млн тонн молока.