Торік Україна експортувала понад 20 тисяч тонн молока та вершків

Так, у 2018 році Україна експортувала 20 814,9 тонни молока та вершків на суму 14733,8 тисячі доларів.



Найбільше було експортовано молока та вершків у країни СНД – 7765,2 т, зокрема, у Республіку Молдова – 7523 т. У Російську Федерацію було експортовано лише 0,6 т молока та вершків.



На другому місці знаходяться країни Азії – експортовано 6496,9 т молока та вершків, зокрема, у Катар – 3453,3 т та Грузію – 2872 т.



Також значну частину у минулому році Україна експортувала у країни Африки – 5204,1 т молока та вершків, зокрема, у Лівію було експортовано 4921 т.



Крім того, велику частку молока та вершків експортовано в європейські країни – 1318,7 т. Найбільше цієї продукції Україна експортувала у Польщу – 1278,8 т.



Також за минулий рік Україна експортувала 9 т молока та вершків у США.



Натомість, імпорт молока та вершків в Україну у 2018 році становив 1325,7 тонни на суму 2068 тисяч доларів.



Найбільше Україна імпортувала з країн Європи – 1315 т, зокрема, з Бельгії – 1003 т молока та вершків, з Німеччини – 605 т, Польщі – 504,5 т, Франції – 400 т.



Крім того, з країн СНД у минулому році Україна імпортувала лише 5 т молока та вершків.



Нагадаємо, за минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока.