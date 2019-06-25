Торік Україна експортувала понад 20 тисяч тонн молока та вершків
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. За минулий рік Україна експортувала понад 20 тисяч тонн молока та вершків. Про це повідомили у Державній службі статистики у відповідь на інформаційний запит УНН.
Так, у 2018 році Україна експортувала 20 814,9 тонни молока та вершків на суму 14733,8 тисячі доларів.
Найбільше було експортовано молока та вершків у країни СНД – 7765,2 т, зокрема, у Республіку Молдова – 7523 т. У Російську Федерацію було експортовано лише 0,6 т молока та вершків.
На другому місці знаходяться країни Азії – експортовано 6496,9 т молока та вершків, зокрема, у Катар – 3453,3 т та Грузію – 2872 т.
Також значну частину у минулому році Україна експортувала у країни Африки – 5204,1 т молока та вершків, зокрема, у Лівію було експортовано 4921 т.
Крім того, велику частку молока та вершків експортовано в європейські країни – 1318,7 т. Найбільше цієї продукції Україна експортувала у Польщу – 1278,8 т.
Також за минулий рік Україна експортувала 9 т молока та вершків у США.
Натомість, імпорт молока та вершків в Україну у 2018 році становив 1325,7 тонни на суму 2068 тисяч доларів.
Найбільше Україна імпортувала з країн Європи – 1315 т, зокрема, з Бельгії – 1003 т молока та вершків, з Німеччини – 605 т, Польщі – 504,5 т, Франції – 400 т.
Крім того, з країн СНД у минулому році Україна імпортувала лише 5 т молока та вершків.
Нагадаємо, за минулий рік в Україні виробили понад 10 млн тонн молока.