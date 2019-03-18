В прошлом году наибольший рост налога на прибыль задекларировали производители сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В прошлом году наибольший рост налога на прибыль задекларировали производители табачных изделий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Государственной фискальной службы.
"В 2018 году по результатам поданных плательщиками деклараций по налогу на прибыль наибольший процент роста этого налога по сравнению с 2017 годом задекларировали предприятия, осуществляющие производство табачных изделий. Так, в 2018 году 29 субъектов хозяйствования этой отрасли задекларировали к уплате 543,3 млн грн налога на прибыль. По сравнению с 2017 годом эта сумма выросла в 16 раз, или на 509,7 млн гривен", - говорится в сообщении.
По данным Службы, второе место занимают предприятия, деятельность которых связана с производством другого электрического оборудования.
"153 предприятия насчитали 629,1 млн грн, что в 9 раз, или на 559,4 млн грн больше, чем в 2017 году", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, среди лидеров - субъекты хозяйствования, деятельность которых связана с денежным посредничеством.
"381 субъект хозяйствования задекларировал почти 3,2 млрд грн, что в 2,5 раза, или на 1,9 млрд грн больше, чем в 2017 году", - проинформировали в ГФС.
Также рост в 2,5 раза задекларировали предприятия, осуществляющие добычу сырой нефти. По данным ведомства, 90 субъектов хозяйствования насчитали почти 2,6 млрд грн налога на прибыль, на 1,5 млрд грн больше, чем в 2017 году.
Напомним, за год украинские плательщики задекларировали 97,55 млрд грн налога на прибыль.
По данным ГФС, доходы крупного бизнеса за год выросли на 15%.