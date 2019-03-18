Торік найбільше зростання податку на прибуток задекларували виробники цигарок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Минулого року найбільше зростання податку на прибуток задекларували виробники тютюнових виробів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної фіскальної служби.
"У 2018 році за результатами поданих платниками декларацій з податку на прибуток найбільший відсоток зростання цього податку порівняно з 2017 роком задекларували підприємства, які здійснюють виробництво тютюнових виробів. Так, у 2018 році 29 суб’єктів господарювання цієї галузі задекларували до сплати 543,3 млн грн податку на прибуток. Порівняно з 2017 роком ця сума зросла в 16 разів, або на 509,7 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
За даними Служби, друге місце займають підприємства, діяльність яких пов’язана з виробництвом іншого електричного устаткування.
"153 підприємства нарахували 629,1 млн грн, що в 9 разів, або на 559,4 млн грн більше, ніж у 2017 році", - уточнили у відомстві.
Крім того, серед лідерів - суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з грошовим посередництвом.
"381 суб’єкт господарювання задекларував майже 3,2 млрд грн. Це у 2,5 раза, або на 1,9 млрд грн більше, ніж у 2017 році", - проінформували у ДФС.
Також зростання у 2,5 раза задекларували підприємства, які здійснюють добування сирої нафти. За даними відомства, 90 суб’єктів господарювання нарахували майже 2,6 млрд грн податку на прибуток, що на 1,5 млрд грн більше, ніж 2017 року.
Нагадаємо, за рік українські платники задекларували 97,55 млрд грн податку на прибуток.
За даними ДФС, доходи великого бізнесу за рік виросли на 15%.