Торгпред Украины рассказал о методах борьбы с овощным импортом и "помидорно-огуречную экономику"

"Больше 6 млрд свежих помидоров мы съедаем за год. Если серьезно - то около 1 миллиона тонн. Из них более 300 тысяч тонн - выращено в теплицах (закрытый грунт) и более 600 тысяч тонн - выращено на украинских полях и огородах (открытый грунт). Также мы импортируем 71 тысяч тонн (в 2019 году). Ну и экспортировали 9 тысяч тонн в прошлом году. То есть импорт помидоров составляет лишь 7% от внутреннего рынка.

Огурцов мы потребляем 600 тысяч тонн. 320 тысяч тонн - тепличные, и 250 тысяч тонн с открытого грунта. Импортных огурцов мы съедаем 17,5 тысяч тонн. Лишь 3% потребленных в Украине огурцов - импортные", - привел статистику замминистра.

Утка объяснил, почему создается впечатление "засилье овощного импорта".

"Во-первых - из-за сезона. Март-апрель - это время, когда к нам доезжает товар с Балкан (особенно это касается молодой капусты), Турции, Испании и иногда даже из Северной Африки (Марокко). Это не связано с экономикой - только с климатом и логистикой.

Кстати, киевляне, когда вы покупали или вскоре будете покупать овощи на рынке, то, скорее всего, это перепродажа овощей с троещинского оптового рынка, объемы которого достаточно велики, чтобы быть местом дистрибуции и импортных овощей. Поэтому в этот период даже базарные овощи могут быть импортными", - говорит замминистра.

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Главной особенностью "помидорно-огуречной экономики" является структура продаж, добавляет он.

"Главным каналом не только розничной, но и оптовой торговли овощами в Украине являются рынки, которые были закрыты на карантин (и очень хорошо, что уже открыты).

Последние годы отечественные производители активно расширяют свое присутствие на полках супермаркетов. И сейчас в супермаркетах, в основном, есть выбор между импортом и местным товаром, а за несколько недель местные овощи полностью вытеснят импорт. Тем не менее, супермаркет продолжает оставаться сложным каналом реализации. Потому что супермаркет более требователен по объему партий, гомогенности качества, упаковки, сопроводительных документов и финансовых условий.

Базары же - гибкие для продавцов любого типа. И особенно - для малых и микро-производителей. Парадоксально, но для производителя часто продажа в сети супермаркетов равнозначна экспорту", - отмечает Качка.

Он уверен, что лучший способ бороться с импортным помидором - это популяризировать украинский помидор в мире.

Как сообщалось ранее в УНН, всем нам придется адаптироваться: торговый представитель Украины о жизни после карантина.