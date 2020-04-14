Україна буде збільшувати агроекспорт - Торговий представник
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Україна буде активно співпрацювати з іноземними державами щодо додаткових експортних поставок аграрної продукції для потреб продовольчої безпеки цих країн. Про це повідомив заступник міністра економрозвитку, Торговий представник України Тарас Качка, передає УНН.
“На основі наших даних українські посольства будуть вести діалог з урядами інших держав про такі поставки”, — зазначив він.
За словами Качки, збільшення експорту жодним чином не вплине на задоволення потреб внутрішнього ринку.
“Міністерство веде постійну роботу з оцінки балансів продовольства. Останні кілька тижні ця робота велася ще прискіпливіше і ретельніше. Тому ми точно впевнені, що можемо і далі забезпечувати безперебійний експорт.
На додаток до нинішніх обсягів експорту ми можемо постачати фактично всі ключові групи аграрної продукції”, — наголосив він.
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Качка впевнений, що це цікавий розвиток у міжнародній торгівлі.
“Наявність великої кількості даних дозволяє за допомогою уряду робити торгівлю більш ефективною. Не завжди це добре, як у випадку спроб США у відносинах з ЄС фактично керувати обсягами торгівлі. Але у випадку з продовольчою безпекою — наявність даних є гарантією для безперебійності та надійності постачань. Цікаво, що свого часу недостатність і недосконалість даних про торгівлю підштовхнула Хаєка до його ідей про вільний від втручання уряду ринок, який керується реінкарнованою невидимою рукою. Сучасна оцифрованість економіки робить цю руку більш видимою”, — розповів Торговий представник.
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Також він зауважив, що збільшення експорту допоможе розвинутися вітчизняному бізнесу.
“Всі ми знаємо, що в розпорядженні держави є лише два оператори, які можуть здійснювати такі поставки — ДПЗКУ і Аграрний фонд. Всі ми знаємо їх можливості і обмеження. Тому мова не може йти про створення єдиного урядового оператора на кшталт Ост-Індійської Компанії, про яку недавно згадував Дмитро Кулеба. Навпаки — ми орієнтуємося на можливості наших приватних виробників — як існуючих провідних експортерів, так і нових гравців.
Головний аспект — координація дій між українськими експортерами і покупцями на закордонних ринках. Думаю, що така ефективна координація з боку держави неможлива без торгових представництв і аграрних аташе. Тож наші спроби в продовольчій безпеці лише актуалізують цю роботу”, — наголосив він.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що обмежувати продуктовий експорт немає підстав.