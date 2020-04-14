Україна здатна годувати весь світ і стати фактор глобальної продовольчої безпеки - Кулеба

ukru
16:58 • 73160 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 145785 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 243458 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 245462 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 244392 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 229402 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 199068 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185780 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146052 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150174 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.2 м/с
66 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139571 перегляди
У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

У Києві чоловік відкрив стрілянину в офісі, поранив жінку та вчинив самогубство - поліція

20 березня, 15:09 • 28877 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 263713 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 74284 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

18:53 • 26367 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 243459 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 245462 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 244392 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 229402 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 199068 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 74284 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 24540 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 139571 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153509 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112902 перегляди
Актуальне
Україна здатна годувати весь світ і стати фактор глобальної продовольчої безпеки - Кулеба

Україна здатна годувати весь світ і стати фактор глобальної продовольчої безпеки - Кулеба

Київ • УНН

 • 14256 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. На тлі глобальної економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, Україна здатна годувати весь світ і стати фактором глобальної продовольчої безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі “Сніданку з 1+1”, передає кореспондент УНН.

“Зараз є дві основні можливості. Перша — що пандемія показала неефективність розкидання виробництва по світу. Відповідно,бізнес зараз переосмислює цю концепцію і буде концентрувати виробництво в одному місці. Це означає, що змінюються ланцюги виробництва і поставок, а зміна — це можливість вклинитись у зміни. Для цього потрібно розуміти, що користуватиметься попитом на українському ринку і які товари ми можемо успішно експортувати, наприклад в ЄС, бо у нас є ЗВТ, і пропонувати міжнародним компаніям переносити своє виробництво в Україну, щоб обслуговувати не лише український ринок, але і ринки найближчих країн”, — сказав міністр.

Він при цьому згадав, що кожен український прем’єр міністр будь-якої епохи зобов’язаний “провести рукою і сказати: “приходьте, інвестори”.

“Але ми говоримо про допомогу конкретному бізнесу, українському, для того щоб він міг спокійно пережити або з мінімальними втратами пережити цю кризу. Тому що втрати неминучі в усьому світі, але наше завдання в тому щоб допомогти українським інвесторам, експортерам, пережити цей час з мінімальними втратами, а інвесторам зовнішнім зайти в Україну”, — зауважив очільник МЗС.

Він також розповів про своє бачення щодо розвитку економічних відносин як з Європейським Союзом, так і з країнами Сходу.

“Зараз є перша задача — створювати товари з доданою вартістю. Тобто переходити від суто сировинної економіки та інвестувати в створення товарів з доданою вартістю. Друге питання — це продовольча безпека. Є ця класична фраза „Україна — це житниця Європи“. Насправді Україна здатна годувати весь світ і стати фактором глобальної продовольчої безпеки. Не постачальником продуктів... Як є країни ОПЕК, які є фактором енергетичної безпеки світу, тому що вони контролюють постачання нафти на світовий ринок. А Україна зараз має всі шанси перетворитись на фактор глобальної продовольчої безпеки”, — сказав Кулеба.

Тому що криза внаслідок пандемії коронавірусу, з його слів, призведе до нестачі їжі в усьому світі.

“В питаннях продуктів харчування ми маємо стати експортерами ще більшими ніж ми є зараз і прив’язати експорт продуктів харчування до наших політичних пріоритетів. Тобто, нам треба з якоюсь країною конкретною зміцнити відносини — ми їй щось продаємо. Але хочу наголосити: в жодному разі не постраждає внутрішній ринок. У нас завжди буде хліб, буде кукурудза і навіть священий український продукт — гречка — завжди має бути на полицях”, — додав він.

Як повідомляв УНН, раніше Кулеба обговорив з головою МЗС Сінгапуру розвиток двостороннього співробітництва між країнами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,348.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.80
Ethereum
$1,977.32