Кулеба обговорив з головою МЗС Сінгапуру розвиток двостороннього співробітництва між країнами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив по телефону з міністром закордонних справ Республіки Сінгапур Вівіаном Балакрішнаном розвиток та перспективи торгівлі між країнами, а також інвестиції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
"У рамках "Тижню Азії" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Республіки Сінгапур Вівіаном Балакрішнаном", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Дмитро Кулеба привітав сінгапурського колегу з 28-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між двома державами та висловив вдячність за солідарність та принципову підтримку Сінгапуром територіальної цілісності та суверенітету України.
"Сторони відзначили зростання товарообігу між Україною та Сінгапуром протягом останніх років, а також значний потенціал для співпраці у сфері торгівлі та інвестицій", - повідомили у пресслужбі.
Також вказано, що Дмитро Кулеба подякував своєму колезі за підтримку громадян України у Сінгапурі у вирішенні візових питань через скасування авіарейсів.
"Коронавірус не повинен підривати політичну та економічну співпрацю. Нинішня ситуація – це можливість для України побудувати нові ланцюги постачання своєї продукції на світові ринки, насамперед, в Азію, де Сінгапур є однією з ключових країн у цьому контексті", - зазначив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, Україна обговорила з Індонезією поглиблення торговельних відносин.