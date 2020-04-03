Кулеба обсудил с главой МИДа Сингапура развитие двустороннего сотрудничества между странами

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил по телефону с министром иностранных дел Республики Сингапур Вивианом Балакришнаном развитие и перспективы торговли между странами, а также инвестиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИДа.