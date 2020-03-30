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Україна обговорила з Індонезією поглиблення торговельних відносин

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Республіки Індонезія Ретно Марсуді, на якій обговорив розвиток торгівлі між країнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МЗС.

Повідомляється, що 30 березня глава МЗС провів телефонну розмову з Міністеркою закордонних справ Республіки Індонезія Ретно Марсуді.

“Дмитро Кулеба наголосив, що Індонезія є важливим партнером України у регіоні Південно-Східної Азії та одним з його лідерів. У цьому контексті він окремо відзначив зростання обсягів двосторонньої торгівлі, які за підсумками минулого року перевищили 1 млрд дол. США. Міністри домовилися спільно працювати над подальшим розвитком торгівлі між країнами”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що міністр також висловив вдячність індонезійській стороні за рішення не застосовувати санкції щодо громадян України, у яких збігає термін документів на перебування в Індонезії, але вони не можуть виїхати через обмеження транспортного сполучення.

"Захист та підтримка громадян України, які нині перебувають в Індонезії, в моєму пріоритеті. Розраховую на взаємодію з вами з цього питання", - заявив Дмитро Кулеба.

Він також відзначив прагнення України налагодити більш тісну політичну співпрацю з Асоціацією держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), запросив в Україну президента Індонезії і поновив запрошення міністру закордонних справ Індонезії.

Нагадаємо, МЗС домовлятиметься з азійськими колегами щодо підтримки українських експортерів.

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