МЗС домовлятиметься з азійськими колегами щодо підтримки українських експортерів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Міністерство закордонних справ України цього тижня домовлятиметься з колегам з азійських країн не лише про засоби індивідуального захисту під час пандемії коронавірусу, а й про підтримку торгівлі та товарів з України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Цей тиждень у нас в МЗС буде тижнем Азії. Ми будемо активно працювати саме з азійськими країнами. Я буду мати телефонні розмови з іноземними колегами. Ми будемо говорити з нашими азійськими партнерами не лише про закупівлю в них чи постачання необхідних товарів для боротьби з коронавірусом, ми будемо також говорити з ними про підтримку торгівлі, підтримку експортерів наших українських, які експортують в ті частини світу”, — повідомив Кулеба.
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Він зазначив, що надзвичайно важливо, щоб в умовах кризи, спричиненої пандемією, в Україні не забували про економіку, про бізнес, який зараз потребує підтримки, і МЗС, у межах своїх повноважень, надаватиме експортерам можливу допомогу для того, щоб вони не втрачали своїх позицій на ринках, а навіть примножували їх попри кризу, що розгортається.
Міністр підкреслив, що після азійського напрямку займатимуться й іншими ринками.
Нагадаємо, що Україна і Туреччина домовились про співпрацю під час пандемії коронавірусу.