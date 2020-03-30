МИД будет договариваться с азиатскими коллегами о поддержке украинских экспортеров

"Эта неделя у нас в МИД будет неделей Азии. Мы будем активно работать именно с азиатскими странами. Я буду иметь телефонные разговоры с иностранными коллегами. Мы будем говорить с нашими азиатскими партнерами не только о закупке у них или поставки необходимых товаров для борьбы с коронавирусом, мы будем также говорить с ними о поддержке торговли, поддержке экспортеров наших украинских, которые экспортируют в те части мира", - сообщил Кулеба.

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Он отметил, что чрезвычайно важно, чтобы в условиях кризиса, вызванного пандемией, в Украине не забывали об экономике, о бизнесе, который сейчас нуждается в поддержке, и МИД, в пределах своих полномочий, будет предоставлять экспортерам возможную помощь для того, чтобы они не теряли своих позиций на рынках, а также умножали их, несмотря на разворачивающийся кризис.

Министр подчеркнул, что после азиатского направления будут заниматься и другими рынками.

Напомним, что Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии коронавируса.