Україна і Туреччина домовились про співпрацю під час пандемії коронавірусу

КИЇВ. 27 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його турецький колега Мевлют Чавушоглу у ході телефонної розмови, що відбулася у п’ятницю, домовились про те, що дві країни спільно докладатимуть зусиль для збереження торгівлі та підтримки економік. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.