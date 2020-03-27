Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88230 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100976 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103117 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102325 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110515 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99955 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104653 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106490 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131441 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии коронавируса

Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10957 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, договорились о том, что две страны будут совместно прилагать усилия для сохранения торговли и поддержки экономик. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Так, сообщается, что во время разговора глава внешнеполитического ведомства Турции выразил благодарность Украине за содействие в возвращении турецких граждан домой из разных стран мира.

Со своей стороны, Кулеба поблагодарил коллегу за аналогичное содействие Турции гражданам Украины.

“В это непростое время мы объединяем усилия с нашими турецкими друзьями, чтобы противостоять вызовам пандемии, защищать наших граждан и предпринимателей”, — подчеркнул он.

Главы МИД особое внимание уделили поискам решения проблемы грузовых перевозок в Турцию и транзитом через нее.

Напомним, Украина и Венгрия срочно подпишут соглашение в сфере здравоохранения в условиях пандемии.

Украинские Национальные Новости

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