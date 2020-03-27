Украина и Турция договорились о сотрудничестве во время пандемии коронавируса

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, договорились о том, что две страны будут совместно прилагать усилия для сохранения торговли и поддержки экономик. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.