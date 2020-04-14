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Украина будет увеличивать агроэкспорт - Торговый представитель

Украина будет увеличивать агроэкспорт - Торговый представитель

Киев  •  УНН

 • 11298 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Украина будет активно сотрудничать с иностранными государствами о дополнительных экспортных поставках аграрной продукции для нужд продовольственной безопасности этих стран. Об этом сообщил заместитель министра экономразвития, Торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНН.

“На основе наших данных украинские посольства будут вести диалог с правительствами других государств о таких поставках”, — отметил он.

По словам Качки, увеличение экспорта никоим образом не повлияет на удовлетворение потребностей внутреннего рынка.

“Министерство ведет постоянную работу по оценке балансов продовольствия. Последние несколько недель эта работа велась еще тщательнее и тщательнее. Поэтому мы точно уверены, что можем и дальше обеспечивать бесперебойный экспорт.

В дополнение к нынешним объемам экспорта мы можем поставить практически все ключевые группы аграрной продукции”, — подчеркнул он.

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Качка уверен, что это интересное развитие в международной торговле.

“Наличие большого количества данных позволяет с помощью правительства делать торговлю более эффективной. Не всегда это хорошо, как в случае попыток США в отношениях с ЕС фактически управлять объемами торговли. Но в случае с продовольственной безопасностью — наличие данных является гарантией для бесперебойности и надежности поставок. Интересно, что в свое время недостаточность и несовершенство данных о торговле подтолкнула Хайека к его идеям о свободном от вмешательства правительства рынке, управляемым реинкарнированной невидимой рукой. Современная оцифрованисть экономики делает эту руку более видимой”, — рассказал Торговый представитель.

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Также он отметил, что увеличение экспорта поможет развиться отечественному бизнесу.

“Все мы знаем, что в распоряжении государства есть только два оператора, которые могут осуществлять такие поставки — ГПЗКУ и Аграрный фонд. Все мы знаем их возможности и ограничения. Поэтому речь не может идти о создании единого правительственного оператора вроде Ост-Индской Компании, о которой недавно упоминал Дмитрий Кулеба. Наоборот — мы ориентируемся на возможности наших частных производителей — как существующих ведущих экспортеров, так и новых игроков.

Главный аспект — координация действий между украинскими экспортерами и покупателями на зарубежных рынках. Думаю, что такая эффективная координация со стороны государства невозможно без торговых представительств и аграрных атташе. Поэтому наши попытки в продовольственной безопасности лишь актуализируют эту работу”, — подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничивать продуктовый экспорт нет оснований.

Украинские Национальные Новости

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