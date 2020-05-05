Торгпред України розповів про методи боротьби з овочевим імпортом та "помідорно-огіркову економіку"

"Більше 6 мільярдів свіжих помідорів ми з’їдаємо за рік. Якщо серйозніше - то близько 1 мільйона тонн. З них понад 300 тисяч тонн - вирощено в теплицях (закритий ґрунт) і понад 600 тисяч тонн - вирощено на українських полях і городах (відкритий ґрунт). Також ми імпортуємо 71 тисячу тонн (у 2019 році). Ну і експортували 9 тисяч тонн минулого року. Тобто імпорт помідорів складає лише 7% від внутрішнього ринку.

Огірків ми споживаємо 600 тисяч тонн. 320 тисяч тонн – тепличні, та 250 тисяч тонн з відкритого ґрунту. Імпортних огірків ми з’їдаємо 17,5 тисяч тонн. Лише 3% спожитих в Україні огірків – імпортні", - навів статистику заступник міністра.

Качка пояснив, чому ж складається враження "засилля овочевого імпорту".

"По-перше - через сезон. Березень-квітень – це час, коли до нас доїжджає товар з Балкан (особливо це стосується молодої капусти), Туреччини, Іспанії і подеколи навіть з Північної Африки (Марокко). Це не пов’язано з економікою – лише з кліматом і логістикою.

До речі, кияни, коли ви купували чи невдовзі купуватимете овочі на ринку, то, скоріше всього, це перепродаж овочів з троєщинського оптового ринку, обсяги якого достатньо великі, аби бути місцем дистрибуції і імпортних овочів. Тому у цей період навіть базарні овочі можуть бути імпортні", - каже заступник міністра.

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Головною особливістю "помідорно-огіркової економіки" є структура продажів, додає він.

"Головним каналом не лише роздрібної, але і оптової торгівлі овочами в Україні є ринки, які були закриті на карантин (і дуже добре, що вже відкриті).

Останні роки вітчизняні виробники активно розширюють свою присутність на полицях супермаркетів. І зараз у супермаркетах, здебільшого, є вибір між імпортом і місцевим товаром, а за кілька тижнів місцеві овочі повністю витіснять імпорт. Тим не менш, супермаркет і далі є складнішим каналом реалізації. Тому що супермаркет більш вимогливий щодо обсягу партій, гомогенності якості, пакування, супровідних документів та фінансових умов.

Базари ж - гнучкі для продавців будь-якого типу. І особливо - для малих і мікровиробників. Парадоксально, але для виробника часто продаж до мереж супермаркетів є рівнозначним експорту", - зазначає Качка.

Він впевнений, що найкращий спосіб боротися з імпортним помідором – це популяризувати український помідор у світі.

Як повідомлялося раніше в УНН, Усім нам доведеться адаптуватися: торговий представник України про життя після карантину.