Торгпред України розповів про методи боротьби з овочевим імпортом та "помідорно-огіркову економіку"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 172136 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 127631 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 113321 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 120947 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 141000 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 144436 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 229204 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217262 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187474 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 177145 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2.8м/с
75%
Популярнi новини

Принц Гаррі відвідав клініку у Львові, де реабілітують поранених військових і цивільних

10 квітня, 20:01 • 11140 перегляди

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 10644 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 12471 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 11026 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 10299 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 172152 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 168531 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 288043 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 310584 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 392281 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 54759 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 37722 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 52179 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 53787 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 129002 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Торгпред України розповів про методи боротьби з овочевим імпортом та "помідорно-огіркову економіку"

Київ • УНН

 • 17027 перегляди

КИЇВ. 5 травня. УНН. Українці з’їдають за рік 1 млн тонн помідорів та 600 тис. тонн огірків. І в абсолютній більшості ці овочі вирощуються вітчизняними фермерами. Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка, передає УНН.

Торгпред України розповів про методи боротьби з овочевим імпортом та "помідорно-огіркову економіку"

"Більше 6 мільярдів свіжих помідорів ми з’їдаємо за рік. Якщо серйозніше - то близько 1 мільйона тонн. З них понад 300 тисяч тонн - вирощено в теплицях (закритий ґрунт) і понад 600 тисяч тонн - вирощено на українських полях і городах (відкритий ґрунт). Також ми імпортуємо 71 тисячу тонн (у 2019 році). Ну і експортували 9 тисяч тонн минулого року. Тобто імпорт помідорів складає лише 7% від внутрішнього ринку.

Огірків ми споживаємо 600 тисяч тонн. 320 тисяч тонн – тепличні, та 250 тисяч тонн з відкритого ґрунту. Імпортних огірків ми з’їдаємо 17,5 тисяч тонн. Лише 3% спожитих в Україні огірків – імпортні", - навів статистику заступник міністра.

Качка пояснив, чому ж складається враження "засилля овочевого імпорту".

"По-перше - через сезон. Березень-квітень – це час, коли до нас доїжджає товар з Балкан (особливо це стосується молодої капусти), Туреччини, Іспанії і подеколи навіть з Північної Африки (Марокко). Це не пов’язано з економікою – лише з кліматом і логістикою.

До речі, кияни, коли ви купували чи невдовзі купуватимете овочі на ринку, то, скоріше всього, це перепродаж овочів з троєщинського оптового ринку, обсяги якого достатньо великі, аби бути місцем дистрибуції і імпортних овочів. Тому у цей період навіть базарні овочі можуть бути імпортні", - каже заступник міністра.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна буде збільшувати агроекспорт - торговий представник.

Головною особливістю "помідорно-огіркової економіки" є структура продажів, додає він.

"Головним каналом не лише роздрібної, але і оптової торгівлі овочами в Україні є ринки, які були закриті на карантин (і дуже добре, що вже відкриті).

Останні роки вітчизняні виробники активно розширюють свою присутність на полицях супермаркетів. І зараз у супермаркетах, здебільшого, є вибір між імпортом і місцевим товаром, а за кілька тижнів місцеві овочі повністю витіснять імпорт. Тим не менш, супермаркет і далі є складнішим каналом реалізації. Тому що супермаркет більш вимогливий щодо обсягу партій, гомогенності якості, пакування, супровідних документів та фінансових умов.

Базари ж - гнучкі для продавців будь-якого типу. І особливо - для малих і мікровиробників. Парадоксально, але для виробника часто продаж до мереж супермаркетів є рівнозначним експорту", - зазначає Качка.

Він впевнений, що найкращий спосіб боротися з імпортним помідором – це популяризувати український помідор у світі.

Як повідомлялося раніше в УНН, Усім нам доведеться адаптуватися: торговий представник України про життя після карантину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка
Brent
$63.08
Bitcoin
$80,827.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,237.17
Ethereum
$1,544.60