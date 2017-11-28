Торговца гранатами задержали во Львовской области

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с работниками Военной прокуратуры Львовского гарнизона задержали торговца боеприпасами. Оперативники спецслужбы задержали в Мостисском районе жителя Львовской области, который пытался продать пятнадцать гранат РГД-5 и Ф-1 с запалом.

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Партию гранат торговец планировал реализовать за 17 500 гривен. Во время санкционированного обыска по месту его жительства правоохранители изъяли еще пять гранат с запалом. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, устанавливается источник происхождения средств поражения.

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