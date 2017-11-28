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Торговця гранатами затримали у Львівській області

Торговця гранатами затримали у Львівській області

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Львівській області співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Військової прокуратури Львівського гарнізону затримали торговця боєприпасами. Про це повідомили у прес-службі СБУ у Львівській області, передає УНН.

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками Військової прокуратури Львівського гарнізону затримали торгівця боєприпасами. Оперативники спецслужби затримали у Мостиському районі мешканця Львівщини, який намагався продати п’ятнадцять гранат РГД-5 та Ф-1 із запалами.

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Партію гранат торгівець планував реалізувати за 17 500 гривень. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили ще п'ять гранат із запалами. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії, встановлюється джерело походження засобів ураження.

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