Топ-коррупция и шпионаж в ГФС. Что будет с Мельником?

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Государственная фискальная служба настолько пронизана коррупцией, что не поддается реформированию. Созданная вместо скандального “Минсдоха” Клименко, ГФС не поборола схематоз, а унаследовала его, дала окрепнуть и вывела на качественно новый уровень. Реорганизация, переформатирование, разделение — всё это бесполезно, как косметический ремонт в разваливающемся с основания здании. Службу необходимо ликвидировать — это требование западных партнеров и обязательство Украины перед МВФ и ЕС. Вопреки этому, а также коррупции и шпионажу в ГФС, украинские власти не торопятся, словно давая фискалам возможность оторваться напоследок.

Постреволюционный “Минсдох”

ГФС создали 21 мая 2014 года на месте реорганизованного Министерства доходов и сборов. На новую службу возложили контроль за налоговыми и таможенными поступлениями, контроль за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, администрирование ЕСВ и, соответственно, борьбу с нарушителями. Но новая табличка не скрыла треснувший фасад, а новые кадры с энтузиазмом продолжили дело казначея Януковича Александра Клименко.

С 2018 года ГФС в процессе реформирования. У службы понемногу отбирали функции и полномочия, пока в структуре не осталась лишь налоговая милиция. Ликвидировать ГФС и все, что от нее осталось, должны были до конца 2020 года. Вместо ГФС появится Бюро экономической безопасности. И хотя закон для этого уже приняли, фискальная служба существует до сих пор. Положить ей конец должен был Вадим Мельник, ставший у руля ГФС в декабре 2020 года.

Кабмин, воспользовавшись карантином, назначил его без конкурса. Почему? Честный и конкурентный отбор на должность главы ГФС Мельник, вероятно, не прошел бы. Он работает налоговиком с кучмовских времен. При Януковиче, до 2013 года, возглавлял управление расследования особо важных дел. Работал в вышеупомянутом Министерстве доходов и сборов. В 2014 году стал заместителем начальника, а позже начальником Главного следственного управления финансовых расследований ГФСУ. Стоит ли объяснять, почему с назначением Мельника процесс ликвидации ГФС замер. Зачем убивать курицу, несущую золотые яйца?

Давление на бизнес

ГФС — репрессивная машина для бизнеса. Служба традиционный лидер антирейтинга бизнес-омбудсмена. Сотни предпринимателей жалуются на вымогательство, незаконные обыски и блокировку работы. Больше того, на рынке говорят: чем ближе ликвидация, тем ощутимее давление. Система агонизирует и хочет успеть взять свое. “Есть достаточно беспредельное поведение на сегодняшний день сотрудников налоговой милиции, которое выражается в прямом давлении на бизнес, путем обысков, путем незаконного опечатывания складов, блокирования деятельности предприятия, попыток ареста счетов, систематические вызовы директоров, бухгалтеров на допрос”, — рассказывает адвокат Максим Борисов.

Только за последнее время о “маски-шоу” в исполнении ГФС сообщило сразу несколько крупных компаний: “Ворвартс Фарма” и Винниковская табачная фабрика. Известно, что на фабрику следователи приходили 25 и 26 марта. Обыски прошли на предприятии, в складских помещениях, у компаний-партнеров. В общей сложности порядка 60 обысков по всей стране. ГФС обвинила фабрику в уклонении от уплаты акцизного сбора: якобы акцизки для пачек на 2 сигариллы наклеили на пачки, в которых 5/20/25 сигарилл. Любопытно, что ВТФ этого и не отрицает: фабрика доплатила в бюджет акцизный сбор в соответствие с фактической поклейкой марок. Закон разрешает такую процедуру, и несколько лет назад фабрика уже выиграла аналогичное дело против ГФС в суде.

Табачный контрафакт и “скрутки”

Однако не всегда подчиненные Мельника столько жестки и принципиальны. Одним предприятиям прессинг, другим — зеленый свет. Так, журналисты уличают фабрику “Юнайтед Тобако” в Желтых водах в уклонении от уплаты налогов, начиная с 2018 года. Продажа сигарет с поддельными акцизными марками приносила, по оценкам журналистов, до 3 млн долл. прибыли в месяц. Как пишет политолог Виктор Таран, было открыто уголовное дело по факту неуплаты 2,47 млн грн акцизного сбора. Но директор отделался скромным штрафом. По данным Счетной палаты, только за первое полугодие 2019 года ООО “Юнайтед Тобако” произвело 4,52 млн пачек сигарет, оплатив при этом только 0,44 млн штук акцизных марок.

“Это означает, что существует вероятность, что 90% произведенных сигарет „Юнайтед Тобако“ продолжало реализовывать без уплаты акциза. А это 63 млн невыплаченного акциза только за полгода”, — написал эксперт. По мнению Тарана, незаконно производство “крышуют” областные правоохранители, прокуроры и лично Вадим Мельник.

Еще один вероятный “клиент” Мельника — концерн “Галнафтогаз”, владеющий сетью АЗС под брендом ОККО. Концерн обвиняют в уклонении от уплаты 2,5 млрд грн налогов, а также “налоговых скрутках”, благодаря которым он получил возмещение “липового” НДС из госбюджета на сумму 360 млн грн. 12 апреля общественные активисты вышли на акцию протеста требовать от Мельника реакции. “Этот господин на сегодняшний день просто не хочет обращать на ситуацию внимание. Возможно, большие деньги этих компаний (Галнафтогаз и ОККО — ред.) замыливают ему глаза, поэтому Галнафтогазу позволяют злоупотреблять, не платить налоги и пренебрегать законом”, — говорит представитель ОО “Народ против коррупции” Антон Клитный.

Слив погромче “вагнеровцев”

Каждого руководителя ГФС в разное время подозревали в злоупотреблениях. Однако Мельнику, похоже, удалось обойти всех. В конце марта в Украине прогремел шпионский скандал. А это уже тянет на госизмену и посягательство на территориальную целостность. История стала достоянием общественности благодаря главреду Цензор.net Юрию Бутусову.

22 февраля 2021 года СБУ заявила о разоблачении подполковника Главного оперативного управления налоговой милиции Эдуарда Устинова, который незаконно копировал государственные базы данных и передавал российским террористам. В частности, персональные данные силовиков, разведки, налогоплательщиков, сведения о госзакупках, выполнении государственного оборонного заказа и др.

“По нашим данным, Устинов был задержан еще 13 февраля. Трудно даже оценить объем ущерба, который он сумел нанести государству, ведь он имел доступ ко всем базам налогоплательщиков, представляющим интерес для противника. Дело в том, что право на доступ к информации Устинову подписывал лично начальник Государственной фискальной службы Вадим Мельник! Последний раз санкцию на предоставление доступа к информации Устинову Мельник подписал... уже после ареста шпиона”, — заявил Бутусов.

По данным Бутусова, Устинов был самым доверенным лицом Мельника в ГФС. Поэтому не знать о задержании своего подчиненного Мельник не мог. Однако это не помешало ему все же дать Устинову право доступа к сведениям. “Значит, очень нужна была информация, и решили задним числом оформить на Устинова эти запросы. И не исключено, что таким образом ГФС прикрывает Устинова и легализует некоторые его тайные операции. Связи подозреваемого и просто непонятный запрос после ареста, подписанный его начальниками, требуют ответов и ответственности”, — написал Бутусов.

Деятельность Мельника во главе ГФС в ее последние месяцы существования должна заинтересовать не только СБУ, но и контрразведку. По-хорошему, Мельник должен был быть как минимум отстранен от работы. Однако два месяца спустя, несмотря на активизацию РФ у наших границ, высшее руководство Украины игнорирует слив в ГФС, а Мельник сохраняет доступ к данным, которыми страна-агрессор очень хочет владеть.