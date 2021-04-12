Активисты обвинили руководителя ГФС Мельника в "крышевании" налоговых махинаций Галнафтогаза
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Активисты общественной организации "Народ против коррупции" на акции протеста требуют от главы Государственной фискальной службы Вадима Мельника остановить налоговые махинации концерна "Галнафтогаз", собственника сети заправок ОККО, передает УНН со ссылкой на vesti.ua.
Акция протеста проходит 12 апреля. Активисты скандируют: "ОККО уклоняется от уплаты налогов", "Мельник, обрати внимание на Галнафтогаз". Как заявил активист Антон Клитный, Галнафтогаз не выплатил в госбюджет 2,5 млрд грн налогов. Концерн использует всевозможные схемы уклонения от уплаты налогов, в том числе так называемые налоговые "скрутки" — для возмещения "липового" НДС. Галнафтогаз не просто не выплатил 2,5 млрд грн налогов, но и получил из госбюджета возмещение НДС в сумме 360 млн грн, говорит Клитный.
"Такие схемы недопустимы особенно сегодня, когда на Донбассе обострение военных действий, в стране кризис и пандемия. Мы считаем, что фискальная и налоговая службы должны вмешаться в ситуацию и остановить злоупотребления. ОККО и Галнафтогаз имеют все финансовые возможности для того, чтобы платить налоги в полном объеме", — сказал Антон Клитный.
Активисты считают, что пассивная позиция Вадима Мельника в отношении Галнафтогаза может указывать на признаки коррупции: "Этот господин на сегодняшний день просто не хочет обращать на ситуацию внимание. Возможно, большие деньги этой компании замыливают его глаза, поэтому Галнафтогазу позволяют злоупотреблять, не платить налоги и пренебрегать законом".