Активісти звинуватили керівника ДФС Мельника у "кришуванні" податкових махінацій Галнафтогазу

Акція протесту проходить 12 квітня. Активісти скандують: "ОККО ухиляється від сплати податків", "Мельник, зверни увагу на Галнафтогаз". Як заявив активіст Антон Клітний, Галнафтогаз не виплатив до держбюджету 2,5 млрд грн податків. Концерн використовує всілякі схеми ухилення від сплати податків, в тому числі так звані податкові "скручування" - для відшкодування "липового" ПДВ. Галнафтогаз не просто не виплатив 2,5 млрд грн податків, а й отримав з держбюджету відшкодування ПДВ в сумі 360 млн грн, каже Клітний.

"Такі схеми неприпустимі особливо сьогодні, коли на Донбасі загострення військових дій, в країні криза і пандемія. Ми вважаємо, що фіскальна і податкова служби повинні втрутитися в ситуацію і зупинити зловживання. ОККО і Галнафтогаз мають всі фінансові можливості для того, щоб платити податки в повному обсязі", - сказав Антон Клітний.

Активісти вважають, що пасивна позиція Вадима Мельника щодо Галнафтогазу може вказувати на ознаки корупції: "Цей пан на сьогодні просто не хоче звертати на ситуацію увагу. Можливо, великі гроші цій компанії замилюють його очі, тому Галнафтогазу дозволяють зловживати, не платити податки і нехтувати законом".