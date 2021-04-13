Топ-корупція та шпигунство в ДФС. Що буде з Мельником?

ukru
17:51 • 98578 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 129733 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 111225 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 129207 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 144920 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 166834 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199215 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 306376 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192606 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 181575 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 121433 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 130108 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 143249 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 155962 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 122082 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 109780 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 306383 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 241640 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335448 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329085 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 58870 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108572 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109511 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106575 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 119934 перегляди
Актуальне
Топ-корупція та шпигунство в ДФС. Що буде з Мельником?

Топ-корупція та шпигунство в ДФС. Що буде з Мельником?

Київ • УНН

 • 33222 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Державна фіскальна служба настільки пронизана корупцією, що не піддається реформуванню. Створена замість скандального «Мінсдоха» Клименко, ГФС НЕ поборола схематоз, а успадкувала його, дала зміцніти і вивела на якісно новий рівень. Реорганізація, переформатування, розділення - все це марно, як косметичний ремонт в розвалюється з підстави будівлі. Службу необхідно ліквідувати - це вимога західних партнерів і зобов'язання України перед МВФ і ЄС. Попри це, а також корупції і шпигунству в ГФС, українська влада не поспішають, немов даючи фіскалам можливість відірватися наостанок.

Постреволюційний «Мінсдох»

УКРІНФОРМ створили 21 травня 2014 року на місці реорганізованого Міністерства доходів і зборів. На нову службу поклали контроль за податковими і митними надходженнями, контроль за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, адміністрування ЄСВ і, відповідно, боротьбу з порушниками. Але нова табличка не сховалася тріснутий фасад, а нові кадри з ентузіазмом продовжили справу скарбника Януковича Олександра Клименка.
З 2018 року УКРІНФОРМ в процесі реформування. У служби потроху відбирали функції і повноваження, поки в структурі не залишилася лише податкова міліція. Ліквідувати УКРІНФОРМ і все, що від неї залишилося, повинні були до кінця 2020 року. Замість УКРІНФОРМ з'явиться Бюро економічної безпеки. І хоча закон для цього вже прийняли, фіскальна служба існує до цих пір. Покласти їй край повинен був Вадим Мельник, який став біля керма УКРІНФОРМ в грудні 2020 року.

Кабмін, скориставшись карантином, призначив його без конкурсу. Чому? Чесний і конкурентний відбір на посаду глави УКРІНФОРМ Мельник, ймовірно, не пройшов би. Він працює податківцем з кучмівських часів. При Януковичі, до 2013 року, очолював управління розслідування особливо важливих справ. Працював у вищезгаданому Міністерстві доходів і зборів. У 2014 році став заступником начальника, а пізніше начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФСУ. Чи варто пояснювати, чому з призначенням Мельника процес ліквідації УКРІНФОРМ завмер. Навіщо вбивати курку, яка несе золоті яйця?

Тиск на бізнес

УКРІНФОРМ - репресивна машина для бізнесу. Служба традиційний лідер антирейтингу бізнес-омбудсмена. Сотні підприємців скаржаться на вимагання, незаконні обшуки і блокування роботи. Більше того, на ринку говорять: чим ближче ліквідація, тим відчутніше тиск. Система агонізує і хоче встигнути взяти своє. «Є досить безмежне поведінку на сьогоднішній день співробітників податкової міліції, яке виражається в прямому тиску на бізнес, шляхом обшуків, шляхом незаконного опечатування складів, блокування діяльності підприємства, спроб арешту рахунків, систематичні виклики директорів, бухгалтерів на допит», - розповідає адвокат Максим Борисов .

Тільки за останній час про «маски-шоу» у виконанні УКРІНФОРМ повідомило одразу кілька великих компаній: «Ворвартс Фарма» і Винниківська тютюнова фабрика. Відомо, що на фабрику слідчі приходили 25 і 26 березня. Обшуки пройшли на підприємстві, в складських приміщеннях, у компаній-партнерів. У цілому близько 60 обшуків по всій країні. УКРІНФОРМ звинуватила фабрику в ухиленні від сплати акцизного збору: нібито акцизні марки для пачок на 2 сигарили наклеїли на пачки, в яких 5/20/25 сигарил. Цікаво, що ВТФ цього і не заперечує: фабрика доплатила до бюджету акцизний збір у відповідність з фактичною поклейкой марок. Закон дозволяє таку процедуру, і кілька років тому фабрика вже виграла аналогічну справу проти УКРІНФОРМ в суді.

Тютюновий контрафакт і «скручування»

Однак не завжди підлеглі Мельника стільки жорсткі і принципові. Одним підприємствам пресинг, іншим - зелене світло. Так, журналісти викривають фабрику «Юнайтед Тобако» в Жовтих водах в ухиленні від сплати податків, починаючи з 2018 року. Продаж сигарет з підробленими акцизними марками приносила, за оцінками журналістів, до 3 млн дол. Прибутку на місяць. Як пише політолог Віктор Таран, було відкрито кримінальну справу за фактом несплати 2,47 млн грн акцизного збору. Але директор відбувся скромним штрафом. За даними Рахункової палати, тільки за перше півріччя 2019 року ТОВ «Юнайтед Тобако» справило 4,52 млн пачок сигарет, сплативши при цьому тільки 0,44 млн штук акцизних марок.

«Це означає, що існує ймовірність, що 90% вироблених сигарет« Юнайтед Тобако »продовжувало реалізовувати без сплати акцизу. А це 63 млн невиплаченого акцизу тільки за півроку », - написав експерт. На думку Тарана, незаконно виробництво «кришують» обласні правоохоронці, прокурори і особисто Вадим Мельник.

Ще один ймовірний «клієнт» Мельника - концерн «Галнафтогаз», що володіє мережею АЗС під брендом ОККО. Концерн звинувачують в ухиленні від сплати 2,5 млрд грн податків, а також «податкових скручування», завдяки яким він отримав відшкодування «липового» ПДВ з держбюджету на суму 360 млн грн. 12 квітня громадські активісти вийшли на акцію протесту вимагати від Мельника реакції. «Цей пан на сьогоднішній день просто не хоче звертати на ситуацію увагу. Можливо, великі гроші цих компаній (Галнафтогаз і ОККО - ред.) Замилюють йому очі, тому Галнафтогазу дозволяють зловживати, не платити податки і нехтувати законом », - каже представник ГО« Народ проти корупції »Антон Клітний.

Злив голосніше «вагнеровцев»

Кожного керівника УКРІНФОРМ в різний час підозрювали у зловживаннях. Однак Мельнику, схоже, вдалося обійти всіх. В кінці березня в Україні прогримів шпигунський скандал. А це вже тягне на держзраду і посягання на територіальну цілісність. Історія стала надбанням громадськості завдяки головному редактору Цензор.net Юрію Бутусову.

22 лютого 2021 року СБУ заявила про викриття підполковника Головного оперативного управління податкової міліції Едуарда Устинова, який незаконно копіював державні бази даних і передавав російським терористам. Зокрема, персональні дані силовиків, розвідки, платників податків, відомості про держзакупівлі, виконання державного оборонного замовлення та ін.

«За нашими даними, Устинов був затриманий ще 13 лютого. Важко навіть оцінити обсяг збитку, який він зумів завдати державі, адже він мав доступ до всіх баз платників податків, що становлять інтерес для противника. Справа в тому, що право на доступ до інформації Устинову підписував особисто начальник Державної фіскальної служби Вадим Мельник! Останній раз санкцію на надання доступу до інформації Устинову Мельник підписав ... вже після арешту шпигуна », - заявив Бутусов.

За даними Бутусова, Устинов був найбільш довіреною особою Мельника в ГФС. Тому не знати про затримання свого підлеглого Мельник не міг. Однак це не завадило йому все ж дати Устинову право доступу до відомостей. «Значить, дуже потрібна була інформація, і вирішили заднім числом оформити на Устинова ці запити. І не виключено, що таким чином УКРІНФОРМ прикриває Устинова і легалізує деякі його таємні операції. Зв'язки підозрюваного і просто незрозумілий запит після арешту, підписаний його начальниками, вимагають відповідей і відповідальності », - написав Бутусов.

Діяльність Мельника на чолі УКРІНФОРМ в її останні місяці існування повинна зацікавити не тільки СБУ, але і контррозвідку. По-хорошому, Мельник мав бути як мінімум відсторонений від роботи. Однак два місяці по тому, незважаючи на активізацію РФ у наших кордонів, вище керівництво України ігнорує слив в ГФС, а Мельник зберігає доступ до даних, якими країна-агресор дуже хоче володіти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами