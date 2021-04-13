Топ-корупція та шпигунство в ДФС. Що буде з Мельником?

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Державна фіскальна служба настільки пронизана корупцією, що не піддається реформуванню. Створена замість скандального «Мінсдоха» Клименко, ГФС НЕ поборола схематоз, а успадкувала його, дала зміцніти і вивела на якісно новий рівень. Реорганізація, переформатування, розділення - все це марно, як косметичний ремонт в розвалюється з підстави будівлі. Службу необхідно ліквідувати - це вимога західних партнерів і зобов'язання України перед МВФ і ЄС. Попри це, а також корупції і шпигунству в ГФС, українська влада не поспішають, немов даючи фіскалам можливість відірватися наостанок.

Постреволюційний «Мінсдох»

УКРІНФОРМ створили 21 травня 2014 року на місці реорганізованого Міністерства доходів і зборів. На нову службу поклали контроль за податковими і митними надходженнями, контроль за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, адміністрування ЄСВ і, відповідно, боротьбу з порушниками. Але нова табличка не сховалася тріснутий фасад, а нові кадри з ентузіазмом продовжили справу скарбника Януковича Олександра Клименка.

З 2018 року УКРІНФОРМ в процесі реформування. У служби потроху відбирали функції і повноваження, поки в структурі не залишилася лише податкова міліція. Ліквідувати УКРІНФОРМ і все, що від неї залишилося, повинні були до кінця 2020 року. Замість УКРІНФОРМ з'явиться Бюро економічної безпеки. І хоча закон для цього вже прийняли, фіскальна служба існує до цих пір. Покласти їй край повинен був Вадим Мельник, який став біля керма УКРІНФОРМ в грудні 2020 року.

Кабмін, скориставшись карантином, призначив його без конкурсу. Чому? Чесний і конкурентний відбір на посаду глави УКРІНФОРМ Мельник, ймовірно, не пройшов би. Він працює податківцем з кучмівських часів. При Януковичі, до 2013 року, очолював управління розслідування особливо важливих справ. Працював у вищезгаданому Міністерстві доходів і зборів. У 2014 році став заступником начальника, а пізніше начальником Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФСУ. Чи варто пояснювати, чому з призначенням Мельника процес ліквідації УКРІНФОРМ завмер. Навіщо вбивати курку, яка несе золоті яйця?

Тиск на бізнес

УКРІНФОРМ - репресивна машина для бізнесу. Служба традиційний лідер антирейтингу бізнес-омбудсмена. Сотні підприємців скаржаться на вимагання, незаконні обшуки і блокування роботи. Більше того, на ринку говорять: чим ближче ліквідація, тим відчутніше тиск. Система агонізує і хоче встигнути взяти своє. «Є досить безмежне поведінку на сьогоднішній день співробітників податкової міліції, яке виражається в прямому тиску на бізнес, шляхом обшуків, шляхом незаконного опечатування складів, блокування діяльності підприємства, спроб арешту рахунків, систематичні виклики директорів, бухгалтерів на допит», - розповідає адвокат Максим Борисов .

Тільки за останній час про «маски-шоу» у виконанні УКРІНФОРМ повідомило одразу кілька великих компаній: «Ворвартс Фарма» і Винниківська тютюнова фабрика. Відомо, що на фабрику слідчі приходили 25 і 26 березня. Обшуки пройшли на підприємстві, в складських приміщеннях, у компаній-партнерів. У цілому близько 60 обшуків по всій країні. УКРІНФОРМ звинуватила фабрику в ухиленні від сплати акцизного збору: нібито акцизні марки для пачок на 2 сигарили наклеїли на пачки, в яких 5/20/25 сигарил. Цікаво, що ВТФ цього і не заперечує: фабрика доплатила до бюджету акцизний збір у відповідність з фактичною поклейкой марок. Закон дозволяє таку процедуру, і кілька років тому фабрика вже виграла аналогічну справу проти УКРІНФОРМ в суді.

Тютюновий контрафакт і «скручування»

Однак не завжди підлеглі Мельника стільки жорсткі і принципові. Одним підприємствам пресинг, іншим - зелене світло. Так, журналісти викривають фабрику «Юнайтед Тобако» в Жовтих водах в ухиленні від сплати податків, починаючи з 2018 року. Продаж сигарет з підробленими акцизними марками приносила, за оцінками журналістів, до 3 млн дол. Прибутку на місяць. Як пише політолог Віктор Таран, було відкрито кримінальну справу за фактом несплати 2,47 млн грн акцизного збору. Але директор відбувся скромним штрафом. За даними Рахункової палати, тільки за перше півріччя 2019 року ТОВ «Юнайтед Тобако» справило 4,52 млн пачок сигарет, сплативши при цьому тільки 0,44 млн штук акцизних марок.

«Це означає, що існує ймовірність, що 90% вироблених сигарет« Юнайтед Тобако »продовжувало реалізовувати без сплати акцизу. А це 63 млн невиплаченого акцизу тільки за півроку », - написав експерт. На думку Тарана, незаконно виробництво «кришують» обласні правоохоронці, прокурори і особисто Вадим Мельник.

Ще один ймовірний «клієнт» Мельника - концерн «Галнафтогаз», що володіє мережею АЗС під брендом ОККО. Концерн звинувачують в ухиленні від сплати 2,5 млрд грн податків, а також «податкових скручування», завдяки яким він отримав відшкодування «липового» ПДВ з держбюджету на суму 360 млн грн. 12 квітня громадські активісти вийшли на акцію протесту вимагати від Мельника реакції. «Цей пан на сьогоднішній день просто не хоче звертати на ситуацію увагу. Можливо, великі гроші цих компаній (Галнафтогаз і ОККО - ред.) Замилюють йому очі, тому Галнафтогазу дозволяють зловживати, не платити податки і нехтувати законом », - каже представник ГО« Народ проти корупції »Антон Клітний.

Злив голосніше «вагнеровцев»

Кожного керівника УКРІНФОРМ в різний час підозрювали у зловживаннях. Однак Мельнику, схоже, вдалося обійти всіх. В кінці березня в Україні прогримів шпигунський скандал. А це вже тягне на держзраду і посягання на територіальну цілісність. Історія стала надбанням громадськості завдяки головному редактору Цензор.net Юрію Бутусову.

22 лютого 2021 року СБУ заявила про викриття підполковника Головного оперативного управління податкової міліції Едуарда Устинова, який незаконно копіював державні бази даних і передавав російським терористам. Зокрема, персональні дані силовиків, розвідки, платників податків, відомості про держзакупівлі, виконання державного оборонного замовлення та ін.

«За нашими даними, Устинов був затриманий ще 13 лютого. Важко навіть оцінити обсяг збитку, який він зумів завдати державі, адже він мав доступ до всіх баз платників податків, що становлять інтерес для противника. Справа в тому, що право на доступ до інформації Устинову підписував особисто начальник Державної фіскальної служби Вадим Мельник! Останній раз санкцію на надання доступу до інформації Устинову Мельник підписав ... вже після арешту шпигуна », - заявив Бутусов.

За даними Бутусова, Устинов був найбільш довіреною особою Мельника в ГФС. Тому не знати про затримання свого підлеглого Мельник не міг. Однак це не завадило йому все ж дати Устинову право доступу до відомостей. «Значить, дуже потрібна була інформація, і вирішили заднім числом оформити на Устинова ці запити. І не виключено, що таким чином УКРІНФОРМ прикриває Устинова і легалізує деякі його таємні операції. Зв'язки підозрюваного і просто незрозумілий запит після арешту, підписаний його начальниками, вимагають відповідей і відповідальності », - написав Бутусов.

Діяльність Мельника на чолі УКРІНФОРМ в її останні місяці існування повинна зацікавити не тільки СБУ, але і контррозвідку. По-хорошому, Мельник мав бути як мінімум відсторонений від роботи. Однак два місяці по тому, незважаючи на активізацію РФ у наших кордонів, вище керівництво України ігнорує слив в ГФС, а Мельник зберігає доступ до даних, якими країна-агресор дуже хоче володіти.