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На Порошенка слід накласти санкції РНБО за газові угоди із рф і підтримку ним держави-агресора - ЗМІ

Київ • УНН

 • 34927 перегляди

Видання "Закон і Бізнес" звинуватило Порошенка у просуванні харківських угод та фінансуванні РФ через Липецьку фабрику. Журналісти закликають РНБО застосувати санкції за держзраду.

Проти нардепа Петра Порошенка слід запровадити санкції РНБО за пропаганду харківських угод та фінансування армії рф. Таку думку висловили журналісти видання "Закон і Бізнес", передає УНН.

Як пише видання, сьогодні нардеп вийшов з критикою харківських угод, за якими Україна мала знижку на російський газ в замін базування Чорноморського флоту рф в Криму. Хоча за часів роботи в уряді Азарова-Януковича Порошенко мав повністю протилежну точку зору: називав угоди мистецтвом компромісу та максимально сприяв їх впровадженню.

Як пише "Закон і Бізнес", саме Порошенко працюючи в уряді Януковича відповідав за просування харківських угод. Тоді в інтерв’ю "5 каналу" він наголошував: "Я переконаний, що базові угоди щодо ЧФ РФ — це мистецтво компромісу. Але продовження терміну було необоротно".

Cтавши міністром економіки в Уряді Азарова, Порошенко відповідав за економічне співробітництво та виконання угод із рф, пише видання.

"На цих посадах, Петро Порошенко просував і власні інтереси — опановував російський ринок для Липецької кондитерської фабрики. При цьому, як відомо, не припиняв сплачувати податки в російський бюджет навіть після початку російсько-української війни в 2014 році", - зазначає видання "Закон і Бізнес".

Журналісти також наголошують, що Порошенко є підозрюваним у справі про державну зраду. Він проходить у цій справі разом із кумом президента рф Володимира Путіна — Віктором Медведчуком.

"З огляду на це, експерти здивовані бездіяльністю РНБО, якій слід застосувати санкції до Порошенка за державну зраду та підтримку країни-агресора. До того ж, як відомо, його син — Олексій Порошенко — наразі переховується в Лондоні, ухиляючись від мобілізації. Нещодавно він був оголошений у розшук, оскільки двічі не з’явився за повісткою до Печерського районного у місті Києві ТЦК та СП", - резюмує "Закон і Бізнес".

Як повідомлялось раніше, Порошенка розкритикували за те що він зіграв на стороні колишнього регіонала екс-лідера ОПЗЖ Юрія Бойка у відкликанні його з комітету.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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