Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкой

Эксклюзив
10:00 • 3064 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
08:10 • 9888 просмотра
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
07:58 • 12477 просмотра
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 26656 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 52128 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 37403 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 48164 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 35489 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 27485 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 28296 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
Популярные новости
Американцы считают Байдена лучшим президентом, чем Трамп - опрос13 февраля, 01:30 • 12472 просмотра
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС13 февраля, 02:02 • 14284 просмотра
Мировые цены на нефть снижаются впервые в 2026 году - Bloomberg13 февраля, 02:34 • 5352 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины13 февраля, 04:21 • 13669 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 12722 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
10:00 • 3042 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 12750 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 48770 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 90228 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 79909 просмотра
УНН Lite
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo09:44 • 1210 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 21172 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 25468 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 50954 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 43723 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкой

Киев • УНН

 • 1224 просмотра

УНН собрал подборку детективных фильмов, которые держат в напряжении до последней минуты. Среди них "Марлоу", "Остров проклятых", "Мелочи", "Убийство в "Восточном экспрессе" и "Достать ножи".

Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкой

Запутанные дела, загадочные убийства и герои, которые шаг за шагом приближаются к истине. УНН собрал для вас подборку детективных фильмов, которые держат в напряжении до последней минуты и заставляют сомневаться в каждом персонаже.

"Марлоу" (2022)

Неординарная история о легендарном частном детективе Филипе Марлоу, который берется за дело о таинственном исчезновении. Расследование быстро выходит за рамки обычного поиска человека и затягивает героя в мир интриг, обмана и опасных секретов. Каждый новый шаг лишь усложняет картину, а развязка оказывается неожиданной и проливает свет не только на само преступление, но и на внутренние демоны детектива.

"Остров проклятых" (2010)

События разворачиваются в 1950-х годах. Федеральный маршал Тедди Дэниелс вместе с напарником прибывает на отдаленный остров, где расположена психиатрическая больница для особо опасных преступников. Они должны расследовать загадочное исчезновение пациентки. Но чем глубже Дэниелс погружается в дело, тем больше странных деталей открывается. Остров окутывает атмосфера изоляции и недоверия, а граница между реальностью и бредом постепенно стирается. Расследование приводит к шокирующей правде, которая заставляет иначе взглянуть на все, что происходило раньше.

"Мелочи" (2021)

В Калифорнии 90-х годов город держит в страхе серийный убийца. Заместитель шерифа Джо Дикон случайно попадает на место очередного преступления и находит зацепку, которая может сдвинуть расследование с мертвой точки. Детектив Джим Бакстер просит его присоединиться к делу. Объединив усилия, они выходят на след подозреваемого, но в процессе расследования наружу начинают всплывать и их собственные скрытые секреты.

"Убийство в "Восточном экспрессе" (2017)

В роскошном поезде "Восточный экспресс" происходит загадочное убийство. Пассажира Сэмюэля Рэтчетта находят мертвым в собственном купе. На его теле двенадцать ножевых ранений. Расследовать преступление берется известный детектив Эркюль Пуаро, который оказывается среди возможных подозреваемых и рассматривает каждого из пассажиров как потенциального виновника.

"Достать ножи" (2019)

Семья знаменитого автора собирается в его поместье, чтобы вместе отметить юбилей. Праздничное настроение исчезает уже на следующее утро, когда горничная находит хозяина мертвым. Правоохранители склоняются к версии самоубийства, однако в дело вмешивается частный детектив. Он не верит в случайность трагедии и убежден, что речь идет о тщательно спланированном убийстве.

Алла Киосак

Новости МираМультимедиаУНН Lite
Фильм
Калифорния