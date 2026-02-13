Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкою

Заплутані справи, загадкові вбивства та герої, які крок за кроком наближаються до істини. УНН зібрав для вас підбірку детективних фільмів, що тримають у напрузі до останньої хвилини та змушують сумніватися у кожному персонажі.

"Марлоу" (2022)

Неординарна історія про легендарного приватного детектива Філіпа Марлоу, який береться за справу про таємниче зникнення. Розслідування швидко виходить за межі звичайного пошуку людини й затягує героя у світ інтриг, обману та небезпечних секретів. Кожен новий крок лише ускладнює картину, а розв’язка виявляється несподіваною і проливає світло не тільки на сам злочин, а й на внутрішні демони детектива.

"Острів проклятих" (2010)

Події розгортаються у 1950-х роках. Федеральний маршал Тедді Деніелс разом із напарником прибуває на віддалений острів, де розташована психіатрична лікарня для особливо небезпечних злочинців. Вони мають розслідувати загадкове зникнення пацієнтки. Та що глибше Деніелс занурюється у справу, то більше дивних деталей відкривається. Острів огортає атмосфера ізоляції та недовіри, а межа між реальністю і маренням поступово стирається. Розслідування приводить до шокуючої правди, яка змушує інакше поглянути на все, що відбувалося раніше.

"Дрібниці" (2021)

У Каліфорнії 90-х років місто тримає в страху серійний убивця. Заступник шерифа Джо Дікон випадково потрапляє на місце чергового злочину й знаходить зачіпку, яка може зрушити розслідування з мертвої точки. Детектив Джим Бакстер просить його долучитися до справи. Об’єднавши зусилля, вони виходять на слід підозрюваного, але в процесі розслідування назовні починають виринати й їхні власні приховані секрети.

"Вбивство у "Східному експресі" (2017)

У розкішному поїзді "Східний експрес" відбувається загадкове вбивство. Пасажира Семюеля Ретчетта знаходять мертвим у власному купе. На його тілі дванадцять ножових поранень. Розслідувати злочин береться відомий детектив Еркюль Пуаро, який опиняється серед можливих підозрюваних і розглядає кожного з пасажирів як потенційного винуватця.

"Ножі наголо" (2019)

Родина знаменитого автора збирається в його маєтку, щоб разом відзначити ювілей. Святковий настрій зникає вже наступного ранку, коли покоївка знаходить господаря мертвим. Правоохоронці схиляються до версії самогубства, однак у справу втручається приватний детектив. Він не вірить у випадковість трагедії й переконаний, що йдеться про ретельно сплановане вбивство.

