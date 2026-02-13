$42.990.04
08:10
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
Публікації
Ексклюзиви
Прикордонники на Півдні знищили човен і роботизований комплекс ворога 13 лютого, 00:21
Американці вважають Байдена кращим президентом за Трампа - опитування 13 лютого, 01:30
Транспорт в окупованому Криму працює в режимі виживання, запізнення автобусів до 2 годин - ЦНС 13 лютого, 02:02
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України 04:21
Масниця: історія свята та традиційні страви 07:25
Масниця: історія свята та традиційні страви 07:25
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету 12 лютого, 11:15
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат 11 лютого, 13:50
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів 11 лютого, 12:28
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити 11 лютого, 10:54
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв'язкою 09:44
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціон 12 лютого, 14:29
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України 12 лютого, 13:20
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первістка 12 лютого, 08:43
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 57 11 лютого, 16:53
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкою

Київ • УНН

 • 6 перегляди

УНН зібрав підбірку детективних фільмів, які тримають у напрузі до останньої хвилини. Серед них "Марлоу", "Острів проклятих", "Дрібниці", "Вбивство у "Східному експресі" та "Ножі наголо".

Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкою

Заплутані справи, загадкові вбивства та герої, які крок за кроком наближаються до істини. УНН зібрав для вас підбірку детективних фільмів, що тримають у напрузі до останньої хвилини та змушують сумніватися у кожному персонажі.

"Марлоу" (2022)

Неординарна історія про легендарного приватного детектива Філіпа Марлоу, який береться за справу про таємниче зникнення. Розслідування швидко виходить за межі звичайного пошуку людини й затягує героя у світ інтриг, обману та небезпечних секретів. Кожен новий крок лише ускладнює картину, а розв’язка виявляється несподіваною і проливає світло не тільки на сам злочин, а й на внутрішні демони детектива.

"Острів проклятих" (2010)

Події розгортаються у 1950-х роках. Федеральний маршал Тедді Деніелс разом із напарником прибуває на віддалений острів, де розташована психіатрична лікарня для особливо небезпечних злочинців. Вони мають розслідувати загадкове зникнення пацієнтки. Та що глибше Деніелс занурюється у справу, то більше дивних деталей відкривається. Острів огортає атмосфера ізоляції та недовіри, а межа між реальністю і маренням поступово стирається. Розслідування приводить до шокуючої правди, яка змушує інакше поглянути на все, що відбувалося раніше.

"Дрібниці" (2021)

У Каліфорнії 90-х років місто тримає в страху серійний убивця. Заступник шерифа Джо Дікон випадково потрапляє на місце чергового злочину й знаходить зачіпку, яка може зрушити розслідування з мертвої точки. Детектив Джим Бакстер просить його долучитися до справи. Об’єднавши зусилля, вони виходять на слід підозрюваного, але в процесі розслідування назовні починають виринати й їхні власні приховані секрети.

"Вбивство у "Східному експресі" (2017)

У розкішному поїзді "Східний експрес" відбувається загадкове вбивство. Пасажира Семюеля Ретчетта знаходять мертвим у власному купе. На його тілі дванадцять ножових поранень. Розслідувати злочин береться відомий детектив Еркюль Пуаро, який опиняється серед можливих підозрюваних і розглядає кожного з пасажирів як потенційного винуватця.

"Ножі наголо" (2019)

Родина знаменитого автора збирається в його маєтку, щоб разом відзначити ювілей. Святковий настрій зникає вже наступного ранку, коли покоївка знаходить господаря мертвим. Правоохоронці схиляються до версії самогубства, однак у справу втручається приватний детектив. Він не вірить у випадковість трагедії й переконаний, що йдеться про ретельно сплановане вбивство.

П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр лютого: що варто побачити на великому екрані 30.01.26, 20:12

Алла Кіосак

