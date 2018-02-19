Назвали топ-10 приложений, которые быстро съедают батарею смартфонов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Одними из крупнейших поедателей наших аккумуляторов, специалисты назвали чрезвычайно популярные программы, включая Facebook, Snapchat и Netflix. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследования, которыми располагает TheSun.
Как пишет издание, результаты были разделены на две категории: приложения, работающие при включении телефона, и программы, которые вы вручную запускаете самостоятельно.
Результатами исследования любезно поделились работники с мобильной безопасности фирмы Avast. В исследовании приняли участие более 3 миллионов пользователей смартфонов для Android.
Две программы Samsung занимают первое место, но другие общие программы включают Google Maps, WhatsApp и Facebook.
Вот те программы по отключению аккумулятора, которые работают в фоновом режиме на телефоне:
А вот некоторые из запущенных пользователем приложений с поддержкой питания:
Итак, что мы можем сделать, чтобы уменьшить или увеличить срок службы аккумулятора? По словам экспертов, речь идет об изменении наших привычек.
"Если продолжительность работы аккумулятора является проблемой, выключите оповещения из приложений для обмена сообщениями или уменьшите количество отправки или просмотра мультимедийных файлов во время пребывания, ведь именно это уменьшает время автономной работы", - поясняет компания.
Напомним, Apple извинилась за то, что замедляла смартфоны старых моделей