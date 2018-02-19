Названо топ-10 додатків, які найшвидше з’їдають батарею смартфонів

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Одними з найбільших злочинців, що швидко з’їдають наші акумулятори, фахівці назвали надзвичайно популярні програми, включаючи Facebook, Snapchat та Netflix. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати дослідження, які має TheSun.