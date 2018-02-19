Названо топ-10 додатків, які найшвидше з’їдають батарею смартфонів

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Київ • УНН

 • 17108 перегляди

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Одними з найбільших злочинців, що швидко з’їдають наші акумулятори, фахівці назвали надзвичайно популярні програми, включаючи Facebook, Snapchat та Netflix. Про це повідомляє УНН з посиланням на результати дослідження, які має TheSun.

Як пише видання, результати були розділені на дві категорії: додатки, що працюють під час запуску телефону, та програми, які ви вручну запускаєте самостійно.

Результатами дослідження люб’язно поділились працівники з мобільної безпеки фірми Avast. У дослідженні взяли участь понад 3 мільйони користувачів смартфонів для Android.

Дві програми Samsung посідають перше місце, але інші загальні програми включають Google Maps, WhatsApp і Facebook.

Ось найбільші програми з відключення акумулятора, які працюють у фоновому режимі на вашому телефоні:

А ось деякі з запущених користувачем додатків із підтримкою живлення:

Тож, що ми можемо зробити, щоб зменшити або збільшити термін служби акумулятора? За словами експертів, йдеться про зміну наших звичок.

"Якщо тривалість роботи акумулятора є проблемою, вимкніть сповіщення з додатків для обміну повідомленнями або зменште кількість надсилання чи перегляду мультимедійних файлів під час перебування, адже саме це зменшує час автономної роботи", - пояснює компанія.

Нагадаємо, Apple вибачилась за те, що уповільнювала смартфони старих моделей.

 

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