Аэропорты с самыми большими задержками авиарейсов этим летом: назвали топ-10

Детали

Согласно данным, 52,5% авиарейсов через аэропорт Торонто проходили с задержками. Также канадский аэропорт оказался на 4-м месте рейтинга по количеству отмененных рейсов – 6,5% авиаперелетов не состоялись.

Международные аэропорты с наибольшим количеством задержек летом:

1. Международный аэропорт Торонто Пирсон (Канада): 52,5%;

2. Аэропорт Франкфурта (Германия): 45,4%;

3. Парижский аэропорт Шарль де Голль (Франция): 43,2% №

4. Аэропорт Амстердам Схипхол (Нидерланды): 41,5%;

5. Лондонский аэропорт Гатвик (Великобритания): 41,1%;

6. Аэропорт Хитроу (Великобритания): 40,5%;

7. Аэропорт Мюнхена (Германия): 40,4%;

8. Международный аэропорт Афин (Греция): 37,9%;

9. Сиднейский аэропорт Кингсфорд Смит (Австралия): 34,2%;

10. Международный аэропорт Орландо (США): 33,4%».

Более того, стало известно топ-10 аэропортов мира с наибольшим числом отмен авиарейсов летом 2022 года. Так, международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань в китайской провинции Гуандун занял первое место.

Международные аэропорты с наибольшим количеством отмененных рейсов летом:

1. Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань (Китай): 7,9%;

2. Международный аэропорт Ньюарк Либерти (США): 7,4%;

3. Аэропорт Ла-Гуардия (США): 7%;

4. Международный аэропорт Торонто Пирсон (Канада): 6,5%;

5. Международный аэропорт Сукарно-Хатта (Индонезия): 6,2%;

6. Сиднейский аэропорт Кингсфорд Смит (Австралия): 5,9%;

7. Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь (Китай): 5,2%;

8. Вашингтонский национальный аэропорт Рональда Рейгана (США): 5%;

9. Международный аэропорт Чунцин Цзянбэй (Китай): 4,6%;

10. Амстердамский аэропорт Схипхол (Нидерланды): 3,9%.

Дополнение

Недавно из-за технического сбоя было ненадолго закрыто воздушное пространство Швейцарии.