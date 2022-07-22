Аэропорты с самыми большими задержками авиарейсов этим летом: назвали топ-10
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Международный аэропорт Торонто (Канада) занял первое место среди пассажирских аэродромов мира с самыми большими задержками авиарейсов летом 2022 года. Данные взяты за период с 26 мая по 19 июля. Об этом сообщает CNN Travel, информирует УНН.
Детали
Согласно данным, 52,5% авиарейсов через аэропорт Торонто проходили с задержками. Также канадский аэропорт оказался на 4-м месте рейтинга по количеству отмененных рейсов – 6,5% авиаперелетов не состоялись.
Международные аэропорты с наибольшим количеством задержек летом:
1. Международный аэропорт Торонто Пирсон (Канада): 52,5%;
2. Аэропорт Франкфурта (Германия): 45,4%;
3. Парижский аэропорт Шарль де Голль (Франция): 43,2% №
4. Аэропорт Амстердам Схипхол (Нидерланды): 41,5%;
5. Лондонский аэропорт Гатвик (Великобритания): 41,1%;
6. Аэропорт Хитроу (Великобритания): 40,5%;
7. Аэропорт Мюнхена (Германия): 40,4%;
8. Международный аэропорт Афин (Греция): 37,9%;
9. Сиднейский аэропорт Кингсфорд Смит (Австралия): 34,2%;
10. Международный аэропорт Орландо (США): 33,4%».
Более того, стало известно топ-10 аэропортов мира с наибольшим числом отмен авиарейсов летом 2022 года. Так, международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань в китайской провинции Гуандун занял первое место.
Международные аэропорты с наибольшим количеством отмененных рейсов летом:
1. Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань (Китай): 7,9%;
2. Международный аэропорт Ньюарк Либерти (США): 7,4%;
3. Аэропорт Ла-Гуардия (США): 7%;
4. Международный аэропорт Торонто Пирсон (Канада): 6,5%;
5. Международный аэропорт Сукарно-Хатта (Индонезия): 6,2%;
6. Сиднейский аэропорт Кингсфорд Смит (Австралия): 5,9%;
7. Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь (Китай): 5,2%;
8. Вашингтонский национальный аэропорт Рональда Рейгана (США): 5%;
9. Международный аэропорт Чунцин Цзянбэй (Китай): 4,6%;
10. Амстердамский аэропорт Схипхол (Нидерланды): 3,9%.
Дополнение
Недавно из-за технического сбоя было ненадолго закрыто воздушное пространство Швейцарии.