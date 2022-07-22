Аеропорти з найбільшими затримками авіарейсів цього літа: назвали топ-10

Деталі

Згідно з даними, 52,5% авіарейсів через аеропорт Торонто проходили із затримками. Також канадський аеропорт опинився на 4-у місці рейтингу за кількістю скасованих рейсів – 6,5% авіаперельотів не відбулися.

Міжнародні аеропорти з найбільшою кількістю затримок влітку:

Міжнародний аеропорт Торонто Пірсон (Канада): 52,5%;

Аеропорт Франкфурта (Німеччина): 45,4%;

Паризький аеропорт Шарль де Голль (Франція): 43,2%№

Аеропорт Амстердам Схіпхол (Нідерланди): 41,5%;

Лондонський аеропорт Гатвік (Великобританія): 41,1%;

Аеропорт Хітроу (Велика Британія): 40,5%;

Аеропорт Мюнхена (Німеччина): 40,4%;

Міжнародний аеропорт Афін (Греція): 37,9%;

Сіднейський аеропорт Кінгсфорд Сміт (Австралія): 34,2%;

Міжнародний аеропорт Орландо (США): 33,4%».

Понад те, стало відомо топ-10 аеропортів світу з найбільшою кількістю скасувань авіарейсів влітку 2022 року. Так, міжнародний аеропорт Шеньчжень Баоань у китайській провінції Гуандун очолив список.

Міжнародні аеропорти з найбільшою кількістю скасованих рейсів влітку:

Міжнародний аеропорт Шеньчжень Баоань (Китай): 7,9%;

Міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті (США): 7,4%;

Аеропорт Ла-Гуардія (США): 7%;

Міжнародний аеропорт Торонто Пірсон (Канада): 6,5%;

Міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта (Індонезія): 6,2%;

Сіднейський аеропорт Кінгсфорд Сміт (Австралія): 5,9%;

Міжнародний аеропорт Гуанчжоу Байюнь (Китай): 5,2%;

Вашингтонський національний аеропорт Рональда Рейгана (США): 5%;

Міжнародний аеропорт Чунцин Цзянбей (Китай): 4,6%;

Амстердамський аеропорт Схіпхол (Нідерланди): 3,9%.

Доповнення

Нещодавно через технічний збій було ненадавго закрито повітряний простір Швейцарії.