Аеропорти з найбільшими затримками авіарейсів цього літа: назвали топ-10
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Міжнародний аеропорт Торонто (Канада) посів перше місце серед пасажирських аеродромів світу з найбільшими затримками авіарейсів влітку 2022 року. Дані взяті за період з 26 травня по 19 липня. Про це повідомляє CNN Travel, інформує УНН.
Деталі
Згідно з даними, 52,5% авіарейсів через аеропорт Торонто проходили із затримками. Також канадський аеропорт опинився на 4-у місці рейтингу за кількістю скасованих рейсів – 6,5% авіаперельотів не відбулися.
Міжнародні аеропорти з найбільшою кількістю затримок влітку:
Понад те, стало відомо топ-10 аеропортів світу з найбільшою кількістю скасувань авіарейсів влітку 2022 року. Так, міжнародний аеропорт Шеньчжень Баоань у китайській провінції Гуандун очолив список.
Міжнародні аеропорти з найбільшою кількістю скасованих рейсів влітку:
Доповнення
Нещодавно через технічний збій було ненадавго закрито повітряний простір Швейцарії.