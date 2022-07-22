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Аеропорти з найбільшими затримками авіарейсів цього літа: назвали топ-10

Аеропорти з найбільшими затримками авіарейсів цього літа: назвали топ-10

Київ • УНН

 • 109586 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Міжнародний аеропорт Торонто (Канада) посів перше місце серед пасажирських аеродромів світу з найбільшими затримками авіарейсів влітку 2022 року. Дані взяті за період з 26 травня по 19 липня. Про це повідомляє CNN Travel, інформує УНН.

Деталі

Згідно з даними, 52,5% авіарейсів через аеропорт Торонто проходили із затримками. Також канадський аеропорт опинився на 4-у місці рейтингу за кількістю скасованих рейсів – 6,5% авіаперельотів не відбулися.

Міжнародні аеропорти з найбільшою кількістю затримок влітку:

  • Міжнародний аеропорт Торонто Пірсон (Канада): 52,5%;
  • Аеропорт Франкфурта (Німеччина): 45,4%;
  • Паризький аеропорт Шарль де Голль (Франція): 43,2%№
  • Аеропорт Амстердам Схіпхол (Нідерланди): 41,5%;
  • Лондонський аеропорт Гатвік (Великобританія): 41,1%;
  • Аеропорт Хітроу (Велика Британія): 40,5%;
  • Аеропорт Мюнхена (Німеччина): 40,4%;
  • Міжнародний аеропорт Афін (Греція): 37,9%;
  • Сіднейський аеропорт Кінгсфорд Сміт (Австралія): 34,2%;
  • Міжнародний аеропорт Орландо (США): 33,4%».

    • Понад те, стало відомо топ-10 аеропортів світу з найбільшою кількістю скасувань авіарейсів влітку 2022 року. Так, міжнародний аеропорт Шеньчжень Баоань у китайській провінції Гуандун очолив список.

    Міжнародні аеропорти з найбільшою кількістю скасованих рейсів влітку:

  • Міжнародний аеропорт Шеньчжень Баоань (Китай): 7,9%;
  • Міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті (США): 7,4%;
  • Аеропорт Ла-Гуардія (США): 7%;
  • Міжнародний аеропорт Торонто Пірсон (Канада): 6,5%;
  • Міжнародний аеропорт Сукарно-Хатта (Індонезія): 6,2%;
  • Сіднейський аеропорт Кінгсфорд Сміт (Австралія): 5,9%;
  • Міжнародний аеропорт Гуанчжоу Байюнь (Китай): 5,2%;
  • Вашингтонський національний аеропорт Рональда Рейгана (США): 5%;
  • Міжнародний аеропорт Чунцин Цзянбей (Китай): 4,6%;
  • Амстердамський аеропорт Схіпхол (Нідерланди): 3,9%.

    • Доповнення

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