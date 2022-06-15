Швейцарії довелося закрити повітряний простір через збій: польоти вже відновлюють
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У середу вранці через технічний збій було закрито повітряний простір Швейцарії, наразі, як повідомила швейцарська служба управління повітряним рухом Skyguide, обмеження зняті. Аеропорт Женеви оголосив, що почав поступово відновлювати польоти, пише УНН.
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За словами офіційних осіб, було припинено польоти в основних аеропортах країни. "Сьогодні вранці у швейцарського постачальника аеронавігаційних послуг Skyguide сталася технічна несправність, через що повітряний простір Швейцарії було закрито для руху з міркувань безпеки", - йшлося у заяві Skyguide.
Наразі ж управління вийшло з оновленням інформації.
"Технічна несправність Skyguide була усунена. (...) Повітряний простір Швейцарії знову відкритий, і повітряне сполучення над Швейцарією, а також операції в національних аеропортах Женеви та Цюриха відновлюються", - зазначили у Skyguide.
"Гарні новини! Повітряний рух поступово відновлюється з 8:30", — йдеться у повідомленні аеропорту Женеви у Twitter, і додається, що "кілька рейсів було скасовано".
Пасажирам слід уточнити у своїх авіакомпаній, чи є їхні рейси.
Раніше аеропорт Женеви повідомив у Twitter, що зупиняє всі свої рейси до 11:00 через збій.
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