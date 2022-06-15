Швейцарии пришлось закрыть воздушное пространство из-за сбоя: полеты уже восстанавливают
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В среду утром из-за технического сбоя было закрыто воздушное пространство Швейцарии, на данный момент, как сообщила швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide, ограничения сняты. Аэропорт Женевы объявил, что начал постепенно восстанавливать полеты, пишет УНН.
Детали
По словам официальных лиц, были прекращены полеты в основных аэропортах страны. "Сегодня утром у швейцарского поставщика аэронавигационных услуг Skyguide произошла техническая неисправность, из-за чего воздушное пространство Швейцарии было закрыто для движения из соображений безопасности", - говорилось в заявлении Skyguide.
В настоящее время управление вышло с обновлением информации.
"Техническая неисправность Skyguide была устранена. (...) Воздушное пространство Швейцарии вновь открыто, и воздушное сообщение над Швейцарией, а также операции в национальных аэропортах Женевы и Цюриха возобновляются", - отметили в Skyguide.
"Хорошие новости! Воздушное движение постепенно восстанавливается с 8:30", — говорится в сообщении аэропорта Женевы в Twitter, и добавляется, что "несколько рейсов было отменено".
Пассажирам следует уточнить у своих авиакомпаний, есть ли их рейсы.
Ранее аэропорт Женевы сообщил в Twitter, что останавливает все свои рейсы до 11:00 из-за сбоя.
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