Только за август оккупанты совершили более 2,2 тыс. обстрелов Сумщины

россияне за август осуществили более 2 тыс. обстрелов населенных пунктов и территорий Сумской области. На сегодня из опасных территорий удалось переместить до 22 тысяч человек, численность эвакуированных будет расти. Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх, передает УНН.

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Начальник Сумской ОГА Владимир Артюх встретился с координатором системы ООН в Украине Матиасом Шмале. В рамках встречи обсудили гуманитарные потребности Сумщины и перспективы привлечения международных организаций к реализации проектов в сферах образования, медицины, поддержки ветеранов и внутренне перемещенных лиц.

Как отметил Артюх, Сумская область активно приобщается к работе с международными организациями, такое сотрудничество крайне важно для приграничной области, которая ежедневно страдает от обстрелов со стороны вражеского соседа.

С начала года россияне осуществили более 10 тысяч обстрелов территорий Сумщины. А в течение всего прошлого года таких ударов было 8 тысяч - говорится в сообщении ОВА.

Артюх отметил, что за август россияне совершили более 2200 обстрелов населенных пунктов и территорий Сумской области.

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Только за август россияне совершили более 2200 обстрелов населенных пунктов и территорий Сумской области. Враг применяет мощное оружие против гражданского населения, сбрасывая управляемые авиационные бомбы и FPV-дроны. Для защиты людей мы проводим эвакуацию, на сегодня из опасных территорий уже удалось переместить до 22 тысяч человек. И мы понимаем, что численность эвакуированных будет расти - рассказал начальник ОВА.

По словам Артюха, в вопросах сотрудничества с международными и общественными организациями Сумщина нацелена на обеспечение потребностей вынужденных переселенцев, чье жилье уничтожил враг.

В частности, уже есть соглашение об установлении 10 модульных домов для 70 переселенцев в Сумском районе, а на начало сентября запланировано начало строительства модульного городка в Сумах на 100 человек. Проект финансируется при поддержке Шведского Красного Креста.

Кроме поддержки внутренне перемещенных лиц, надеемся на помощь международных партнеров в направлении создания и обустройства Центров ветеранского пространства, а также ремонта областной детской больницы - акцентировал Артюх.

Шмале, который был назначен на должность координатора системы ООН в Украине в августе этого года, отметил важность строительства укрытий в учебных заведениях.

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