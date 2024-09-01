Оккупанты обстреляли девять громад на Сумщине: зафиксировано 47 взрывов
Киев • УНН
российские войска 18 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов в 9 громадах, в результате ракетного удара по Верхнесыроватской громаде погиб 1 человек, 4 ранены.
российские оккупанты ночью и утром 18 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Обстрелам подверглись девять общин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Детали
Сумская ОВА предоставляет информацию о ситуации на границе по состоянию на 8:00 1 сентября.
Ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Верхнесыроватская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Глуховская, Новослободская громады,
Сумская ОВА отмечает, что:
- Верхнесыроватская община: россияне осуществили ракетный удар, в результате чего один гражданский человек погиб, четверо - получили ранения.
- Великописаревская громада: враг осуществил пуск авиабомб КАБ (2 взрыва). - Краснопольская громада: россияне вели артиллерийский обстрел (11 взрывов).
- Белопольская громада: авиаудар КАБ (3 взрыва), также враг бил из минометов (15 взрывов).
- Глуховская община: россияне осуществили авиадар КАБ (4 взрыва).
- Эсманская громада: минометный обстрел (7 взрывов) - Середино-Будская громада: авиаудар FPV-дроном (2 взрыва).
- Юнаковская община: пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).
- Новослободская громада: враг осуществил пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).
Дополнение
31 августа вечером российские войска нанесли ракетный удар по территории одной из громад Сумского района. В результате взрыва были повреждены грузовые зерновозы, которые должны были использоваться для сбора и перевозки урожая.