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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты обстреляли девять громад на Сумщине: зафиксировано 47 взрывов

Оккупанты обстреляли девять громад на Сумщине: зафиксировано 47 взрывов

Киев  •  УНН

1 сентября 2024, 07:29  •  12609 просмотра

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российские войска 18 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов в 9 громадах, в результате ракетного удара по Верхнесыроватской громаде погиб 1 человек, 4 ранены.

российские оккупанты ночью и утром 18 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Обстрелам подверглись девять общин. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Детали

Сумская ОВА предоставляет информацию о ситуации на границе по состоянию на 8:00 1 сентября.

Ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 47 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Белопольская, Верхнесыроватская, Краснопольская, Юнаковская, Эсманская, Середино-Будская, Глуховская, Новослободская громады,

- говорится в сообщении.

Сумская ОВА отмечает, что:

  • Верхнесыроватская община: россияне осуществили ракетный удар, в результате чего один гражданский человек погиб, четверо - получили ранения.
  • Великописаревская громада: враг осуществил пуск авиабомб КАБ (2 взрыва). - Краснопольская громада: россияне вели артиллерийский обстрел (11 взрывов).
  • Белопольская громада: авиаудар КАБ (3 взрыва), также враг бил из минометов (15 взрывов).
  • Глуховская община: россияне осуществили авиадар КАБ (4 взрыва).
  • Эсманская громада: минометный обстрел (7 взрывов) - Середино-Будская громада: авиаудар FPV-дроном (2 взрыва).
  • Юнаковская община: пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).
  • Новослободская громада: враг осуществил пуск авиабомбы КАБ (1 взрыв).

Дополнение

31 августа вечером российские войска нанесли ракетный удар по территории одной из громад Сумского района. В результате взрыва были повреждены грузовые зерновозы, которые должны были использоваться для сбора и перевозки урожая.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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