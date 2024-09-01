Окупанти обстріляли дев’ять громад на Сумщині: зафіксовано 47 вибухів
Київ • УНН
російські війська 18 разів обстріляли прикордонні території Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів у 9 громадах, внаслідок ракетного удару по Верхньосироватській громаді загинула 1 людина, 4 поранено.
російські окупанти вночі та зранку 18 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. Обстрілів зазнало дев'ять громад. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Деталі
Сумська ОВА надає інформацію про ситуацію на прикордонні станом на 8:00 1 вересня.
Вночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 47 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Верхньосироватська, Краснопільська, Юнаківська, Есманьська, Середино-Будська, Глухівська, Новослобідська громади,
Сумська ОВА зазначає, що:
- Верхньосироватська громада: росіяни здійснили ракетний удар, внаслідок чого одна цивільна людина загинула, четверо – отримали поранення.
- Великописарівська громада: ворог здійснив пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).· Краснопільська громада: росіяни вели артилерійський обстріл (11 вибухів).
- Білопільська громада: авіаудар КАБ (3 вибухи), також ворог бив з мінометів (15 вибухів).
- Глухівська громада: росіяни здійснили авіадар КАБ (4 вибухи).
- Есманьська громада: мінометний обстріл (7 вибухів).· Середино-Будська громада: авіаудар FPV-дроном (2 вибухи).
- Юнаківська громада: пуск авіабомби КАБ (1 вибух).
- Новослобідська громада: ворог здійснив пуск авіабомби КАБ (1 вибух).
Доповнення
31 серпня увечері російські війська нанесли ракетний удар по території однієї з громад Сумського району. В результаті вибуху були пошкоджені вантажні зерновози, які мали використовуватися для збору та перевезення урожаю.