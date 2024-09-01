Тільки за серпень окупанти здійснили понад 2,2 тис. обстрілів Сумщини

росіяни за серпень здійснили понад 2 тис. обстрілів населених пунктів і територій Сумської області. На сьогодні з небезпечних територій вдалось перемістити до 22 тисяч людей, чисельність евакуйованих буде зростати. Про це повідомив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає УНН.

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Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх зустрівся із координатором системи ООН в Україні Матіасом Шмале. У рамках зустрічі обговорили гуманітарні потреби Сумщини й перспективи залучення міжнародних організацій до реалізації проєктів у сферах освіти, медицини, підтримки ветеранів та внутрішньо переміщених осіб.

Як зазначив Артюх, Сумська область активно долучається до роботи із міжнародними організаціями, така співпраця вкрай важлива для прикордонної області, яка щоденно потерпає від обстрілів збоку ворожого сусіда.

З початку року росіяни здійснили понад 10 тисяч обстрілів територій Сумщини. А протягом усього минулого року таких ударів було 8 тисяч - йдеться в повідомленні ОВА.

Артюх зазначив, що за серпень росіяни здійснили понад 2200 обстрілів населених пунктів і територій Сумської області.

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Тільки за серпень росіяни здійснили більше 2200 обстрілів населених пунктів і територій Сумської області. Ворог застосовує потужну зброю проти цивільного населення, скидаючи керовані авіаційні бомби та FPV-дрони. Для захисту людей ми проводимо евакуацію, на сьогодні з небезпечних територій вже вдалось перемістити до 22 тисяч людей. І ми розуміємо, що чисельність евакуйованих буде зростати – розповів начальник ОВА.

За словами Артюха, у питаннях співпраці із міжнародними та громадськими організаціями Сумщина націлена на забезпечення потреб вимушених переселенців, чиє житло знищив ворог.

Зокрема, вже є угода про встановлення 10 модульних будинків для 70 переселенців в Сумському районі, а на початок вересня запланований початок будівництва модульного містечка в Сумах на 100 людей. Проєкт фінансується за підтримки Шведського Червоного Хреста.

Окрім підтримки внутрішньо переміщених осіб, сподіваємося на допомогу міжнародних партнерів у напрямку створення та облаштування Центрів ветеранського простору, а також ремонту обласної дитячої лікарні – акцентував Артюх.

Шмале, який був призначений на посаду координатора системи ООН в Україні у серпні цього року, відзначив важливість будівництва укриттів у навчальних закладах.

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