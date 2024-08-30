На Сумщині майже 200 населених пунктів підлягають евакуації: як і куди звертатися, щоб виїхати з регіону

Вже 183 населені пункти Сумської області визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. місцевих мешканців просять не зволікати та виїхати до безпечніших регіонів України. Про це пише УНН з посиланням на Сумську ОВА.

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В ОВА наголошують, що лишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, в тому числі КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад.

Для підтримки й супроводу евакуйованих у кожному з районів Сумської області створені координаційні штаби з проведення евакуаційних заходів. Відповідне рішення прийняли згідно із постановою Кабінету Міністрів України.

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У штабах, людям, які виїхали або планують виїздити, надають інформацію про наявні місця для тимчасового проживання, про можливість отримання соціальної підтримки, правничої та іншої допомоги, про варіанти швидкого залучення переміщених осіб до діяльності в територіальних громадах з урахуванням їх професійного та особистого досвіду.

В ОВА підкреслили, що жителі Сумщини, які прийняли рішення виїздити у більш безпечні місця, про час і місце евакуації можуть дізнатись у керівника громади або ж старости населеного пункту.

Також звертатись з приводу евакуації ви можете за телефонами: 0953864306 (з 9 до 17), 0506507083, (0542) 77-96-77 (цілодобово). Необхідну інформацію про місця збору, маршрут руку у межах гуманітарних коридорів, місця прибуття та першу необхідну допомогу можна дізнатись і зателефонувавши на гарячу лінію Мінінтеграції за телефоном 1548 - резюмували в адміністрації.

У відомстві що з 28 серпня з Шостки до Києва курсує евакуаційний вагон. Потяг вирушає о 12:21. Евакуація здійснюється безплатно за попереднім записом.

Записатись на евакуацію потягом можна в управлінні праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради, (вул. Свободи, 43а), або за годину до відправлення безпосередньо біля евакуаційного вагона.

Також отримати інформацію щодо переміщення у евакуаційному вагоні можна за телефонами: (05449) 7-09-05 (з 8.00 до 17.00), 095 72 55 011, 098 76 96 176 (цілодобово).

Окрім цього з питань евакуації звертайтесь за телефонами:

Координаційний штаб з проведення евакуації - 063 97 84 977 (цілодобово)

Телефон гарячої лінії Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОДА 0542 77 96 77



Охтирський район:

050 578 25 23,

099 617 52 04.

Сумський район:

066 708 30 84,

066 198 29 37,

095 386 43 06.

Шосткинський район:

066 760 09 36,

066 675 14 80,

093 326 50 06.

Конотопський район:

068 429 06 08,

097 408 11 24,

(05447) 6-24-0.

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