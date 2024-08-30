На Сумщині майже 200 населених пунктів підлягають евакуації: як і куди звертатися, щоб виїхати з регіону
Київ • УНН
У Сумській області 183 населені пункти визначені для евакуації через небезпеку обстрілів. Створено координаційні штаби для підтримки евакуйованих, надається інформація про тимчасове житло та соціальну допомогу.
Вже 183 населені пункти Сумської області визначені як такі, жителі яких підпадають під евакуацію. місцевих мешканців просять не зволікати та виїхати до безпечніших регіонів України. Про це пише УНН з посиланням на Сумську ОВА.
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В ОВА наголошують, що лишатись на цих територіях нині небезпечно, оскільки ворог продовжує інтенсивно обстрілювати Сумщину, застосовуючи різні види озброєння, в тому числі КАБи, від чого страждає мирне населення цих громад.
Для підтримки й супроводу евакуйованих у кожному з районів Сумської області створені координаційні штаби з проведення евакуаційних заходів. Відповідне рішення прийняли згідно із постановою Кабінету Міністрів України.
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У штабах, людям, які виїхали або планують виїздити, надають інформацію про наявні місця для тимчасового проживання, про можливість отримання соціальної підтримки, правничої та іншої допомоги, про варіанти швидкого залучення переміщених осіб до діяльності в територіальних громадах з урахуванням їх професійного та особистого досвіду.
В ОВА підкреслили, що жителі Сумщини, які прийняли рішення виїздити у більш безпечні місця, про час і місце евакуації можуть дізнатись у керівника громади або ж старости населеного пункту.
Також звертатись з приводу евакуації ви можете за телефонами: 0953864306 (з 9 до 17), 0506507083, (0542) 77-96-77 (цілодобово). Необхідну інформацію про місця збору, маршрут руку у межах гуманітарних коридорів, місця прибуття та першу необхідну допомогу можна дізнатись і зателефонувавши на гарячу лінію Мінінтеграції за телефоном 1548
У відомстві що з 28 серпня з Шостки до Києва курсує евакуаційний вагон. Потяг вирушає о 12:21. Евакуація здійснюється безплатно за попереднім записом.
Записатись на евакуацію потягом можна в управлінні праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради, (вул. Свободи, 43а), або за годину до відправлення безпосередньо біля евакуаційного вагона.
Також отримати інформацію щодо переміщення у евакуаційному вагоні можна за телефонами: (05449) 7-09-05 (з 8.00 до 17.00), 095 72 55 011, 098 76 96 176 (цілодобово).
Окрім цього з питань евакуації звертайтесь за телефонами:
- Координаційний штаб з проведення евакуації - 063 97 84 977 (цілодобово)
- Телефон гарячої лінії Департаменту з питань соціальної політики Сумської ОДА 0542 77 96 77
Охтирський район:
- 050 578 25 23,
- 099 617 52 04.
Сумський район:
- 066 708 30 84,
- 066 198 29 37,
- 095 386 43 06.
Шосткинський район:
- 066 760 09 36,
- 066 675 14 80,
- 093 326 50 06.
Конотопський район:
- 068 429 06 08,
- 097 408 11 24,
- (05447) 6-24-0.
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