У Сумах під завалами знайшли тіло другої жертви авіаудару рф
Київ • УНН
Під завалами підприємства в Сумах, по якому 30 серпня 2024 року окупанти завдали авіаудар, знайшли тіло 37-річної жінки. Кількість жертв атаки зросла до двох осіб.
У Сумах під завалами підприємства, по якому вночі російські війська завдали авіаудар, знайшли тіло 37-річної жінки, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
На підприємстві, по якому 30 серпня 2024 року окупанти завдали авіаудар, під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки
Таким чином, кількість жертв авіаудару російських військ по Сумах зросла до двох.
У Сумах від поранень внаслідок авіаудару рф померла жінка30.08.24, 10:59 • 21166 переглядiв