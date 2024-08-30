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У Сумах під завалами знайшли тіло другої жертви авіаудару рф

У Сумах під завалами знайшли тіло другої жертви авіаудару рф

Київ • УНН

 • 19973 перегляди

Під завалами підприємства в Сумах, по якому 30 серпня 2024 року окупанти завдали авіаудар, знайшли тіло 37-річної жінки. Кількість жертв атаки зросла до двох осіб.

У Сумах під завалами підприємства, по якому вночі російські війська завдали авіаудар, знайшли тіло 37-річної жінки, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.

На підприємстві, по якому 30 серпня 2024 року окупанти завдали авіаудар, під завалами знайшли тіло 37-річної загиблої жінки

- повідомили у прокуратурі у соцмережах.

Таким чином, кількість жертв авіаудару російських військ по Сумах зросла до двох.

У Сумах від поранень внаслідок авіаудару рф померла жінка30.08.24, 10:59 • 21166 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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